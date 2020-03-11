العراق.. كورونا يطال أحد أفراد عائلة القنصل الإيراني

مع تمدد كورونا أكثر وأكثر، أكدت دائرة صحة النجف إصابة أحد أفراد عائلة القنصل الإيراني بالفيروس، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء العراقية مساء الأربعاء.

وقالت الدائرة في بيان إن "أحد أفراد عائلة قنصل إيران في النجف ثبت إصابته بفيروس كورونا"، مضيفة: "اتخذنا الإجراءات اللازمة وفق اللوائح الصحية المعتمدة في مثل هذه الحالات ومن ذلك أخذ وإرسال العينات وفحصها مختبرياً".

كما بينت أنه "بعد التأكد من الإصابة تم التواصل مع القنصل وأكد أنه وعائلته سوف يغادرون لتلقي العلاج في بلادهم في غضون الساعات القليلة القادمة".

وكان قد أفيد الأربعاء عن إصابة وزيري الصناعة رضا رحماني، والسياحة علي أصغر منسان، في إيران.

موضوع يهمك قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحافي، إن فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء... الصحة العالمية: فيروس كورونا وباء عالمي العرب و العالم

وأعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، مساء الأربعاء، أن اثنين من أعضاء مجلس الوزراء أصيبا بفيروس "كوفيد 19".

إلى ذلك أوضحت الوكالة المقربة من الحرس الثوري الإيراني، مساء الأربعاء، بعد أيام من التكهنات بشأن صحة إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني، إصابته أيضاً.

وفاة 5 من الحرس الثوري

والأربعاء أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، وفاة 5 من عناصر الحرس بكورونا، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 100 ألف من كوادر الحرس يعملون في مجال مكافحة الفيروس، وفق وكالة "فارس".

إلى ذلك أكدت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 63 وفاة إضافية بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ إعلان السلطات عن أول الوفيات بالفيروس.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز: "بناء على نتائج فحوص مخبرية جديدة، رصدنا 958 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 9 آلاف حالة"، مضيفاً: "مع الأسف في الساعات الـ24 الماضية، وردتنا تقارير عن 63 وفاة، وصار إجمالي عدد الوفيات 354 شخصاً" من جراء الفيروس.

أما في العراق، وبحسب وزارة الصحة العراقية، فإن أكثر من 71 شخصاً أصيبوا بكورونا فيما توفي 7 منهم خلال الأيام الماضية، وشفي ما يقارب 10 مصابين، 3 منهم في مدينة كركوك.