إيران.. وفاة 5 من عناصر الحرس الثوري بكورونا

أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، اليوم الأربعاء، وفاة 5 من عناصر الحرس بفيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك أكثر من 100 ألف من كوادر الحرس يعملون في مجال مكافحة الفيروس، وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري، أن هناك عنصرا من أفراد الحرس يخضعون للعلاج من فيروس كورونا.

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كانت إيران قد أعلنت، في وقت سابق، وفاة النائب السابق في الدائرة السياسية بالحرس الثوري الإيراني فرزاد تذري، بعد أيام من إصابته بفيروس "كورونا".

وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، توفي تذري في مشفى "بقية الله" في طهران بعد أيام من إصابته بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن "تذري عمل سابقا في جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري، وكان نشطا في إقليم سيستان وبلوشيستان جنوب شرقي إيران".

روحاني: الحجر الصحي يخلق مزيداً من المشاكل

من جهته، أشار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في اجتماع الحکومة، اليوم الأربعاء، إلی أن جميع المسؤولين يتعاونون في مواجهة أزمة كورونا، مضيفًا: "إن فرض الحجر الصحي علی المدن یخلق مزيدا من المشاكل عند التنفيذ".

وقال روحاني "يعتقد بعض الناس أن إحدی وزاراتنا فقط تعمل في مکافحة كورونا، وهي وزارة الصحة والتعليم الطبي، وأحيانًا يشكون من أن البلاد بأكملها وجميع الوزراء والمسؤولين يجب أن يأتوا. أود أن أقول لأعزائنا إنه في هذه الحملة وفي هذا المرکز وهذا التعاون تعمل الحكومة بأكملها".

ارتفاع قياسي بعدد الوفيات

كانت إيران قد أعلنت، اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد وصل إلى 9 آلاف، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 354.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، اليوم الأربعاء، إنه "تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة ليبلغ العدد الكلي 354، بينما تم تسجيل 958 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 9000"

وأضاف أن عدد المتعافين حتى الآن وصل إلى 2959، لافتا إلى أنه يوجد في إيران 30 مختبرا يتولى تحديد الإصابة بفيروس كورونا.