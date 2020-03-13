إيران: ارتفاع وفيات كورونا لـ514 وطهران أكثر مدينة تضررت

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الجمعة عن وفاة 514 بفيروس كورونا، فيما أكدت أن الإصابات المؤكدة تجاوزت 11 ألف حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن طهران تقف في صدارة المدن التي تشهد أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

كما قالت الوزارة "نتوقع انخفاض الإصابات بفيروس كورونا في ظل الالتزام بالتوصيات الصحية".

يأتي ذلك فيما اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي، بالإخفاق في حماية إيران من فيروس كورونا.

وقال بومبيو، الجمعة، إنه "كان على خامنئي أن يحمي الشعب الإيراني بدلا من ترك الرحلات مفتوحة مع الصين".

وأكد بومبيو أن "خامنئي يكذب على الشعب الإيراني ويسجن كل من يحاول توضيح حقيقة كورونا".

وجاء ذلك ردا على قول خامنئي إن فيروس كورونا يمكن أن يكون سلاحا إرهابيا بيولوجيا ضد إيران.

دفاع بيولوجي

وكتب بومبيو في تغريدة على "تويتر" الجمعة: "كما يعلم خامنئي، كان أفضل دفاع بيولوجي هو إخبار الشعب الإيراني بالحقيقة عن فيروس ووهان عندما انتشر إلى إيران من الصين".

وأضاف: "بدلاً من ذلك، فإنه (خامنئي) أبقى على رحلات "ماهان إير" ذهابا وإيابا إلى مركز البؤرة في الصين، وسجن أولئك الذين تحدثوا عن ذلك بصراحة".

ووسط ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا في إيران، وتمدد الفيروس بين صفوف المسؤولين والنواب والوزراء، أعلنت وكالة "تسنيم" للأنباء، الخميس، أن كبير مستشاري المرشد علي خامنئي أصيب.

وبحسب الوكالة: "خالط علي أكبر ولايتي، وهو أيضاً رئيس مستشفى في طهران، العديد من مرضى فيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية. انتقلت إليه العدوى وهو في الحجر الصحي الآن".

يشار إلى أن السلطات الإيرانية أعلنت، الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 1075 خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتة إلى أن حصيلة الوفيات وصلت إلى 429 حالة.

إلى ذلك سجلت الأيام الأخيرة إصابة عدد كبير من المسؤولين في إيران، توفي بعضهم، فضلاً عن تقارير عن إصابة أكثر من 20 نائباً في البرلمان.

والأربعاء، أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، وفاة 5 من عناصر الحرس بكورونا، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 100 ألف من كوادر الحرس يعملون في مجال مكافحة الفيروس، وفق وكالة أنباء فارس الإيرانية.