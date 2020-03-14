روحاني: خطواتنا لمكافحة كورونا تبعث على الفخر

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، إن إجراءات الحكومة لمكافحة فيروس كورونا تبعث على الفخر بالرغم من الحظر الأميركي والضغوط القصوى.

وإيران من أكثر الدول الموبوءة بالفيروس بعد الصين، حيث تسبب في وفاة 514 شخصاً وإصابة حوالي 11364 حتى اليوم الجمعة، بحسب الإحصاءات الإيرانية الرسمية.

وانتقد روحاني، خلال جلسة للحكومة عقدها مع مستشاريه عبر الفيديو، ودارت حول سبل مكافحة فيروس كورونا، حيث انتقد روحاني حملة "تشويه صورة الحكومة الإيرانية" في وسائل الإعلام.

وأضاف روحاني: "ما المانع أن توضح وسائل الإعلام للجمهور أن قدرات حكومتها وخطواتها ضد كورونا بالرغم من الضغوط الأميركية الشديدة والآثار اللإنسانية للعقوبات، تبعث على الفخر؟ هذه القضايا تجعل الشعب واثقا ومتفائلا بحكومته ونظامه".

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وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اتهم، الجمعة، المرشد الإيراني علي خامنئي، بالإخفاق في حماية إيران من فيروس كورونا.

وقال بومبيو إنه "كان على خامنئي أن يحمي الشعب الإيراني بدلا من ترك الرحلات مفتوحة مع الصين".

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وأكد بومبيو أن "خامنئي يكذب على الشعب الإيراني ويسجن كل من يحاول توضيح حقيقة كورونا".

وجاء ذلك ردا على قول خامنئي إن فيروس كورونا يمكن أن يكون سلاحا إرهابيا بيولوجيا ضد إيران.

يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة إيران للأنباء "إرنا"، الجمعة، أن قوات الأمن الإيرانية ستخلي شوارع المدن خلال الأربع والعشرين التي تلت الإعلان، وذلك في محاولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا بالبلاد.