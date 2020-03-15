إيران.. تأجيل الانتخابات إلى 11 سبتمبر بسبب كورونا

أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران عباس علي كدخدائي، أن المجلس وافق على إقامة الجولة الثانية من انتخابات البرلمان الإيراني يوم 11 سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق ما نقلت وكالة فارس.

وأضاف أن وزير الداخلية اقترح في رسالته المذكورة أن يكون موعد إجراء هذه الانتخابات يوم 11 أو 18 سبتمبر /ايلول 2020، وبسبب ظروف البلاد وتفشي فيروس كورونا، تم تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 17 أبريل/نيسان القادم.

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كانت اتهامات وجهت للنظام الإيراني بإخفاء الإعلان عن المصابين بفيروس كورونا لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، ما نشر الوباء بين الإيرانيين ووصوله لجميع الأقاليم.

من جهة أخرى، أقر علي رضا زالي، رئيس لجنة قيادة عمليات إدارة مرض كورونا بطهران، اليوم الأحد بأن الفيروس قد يطغى على المرافق الصحية في البلاد، التي تخضع لعقوبات أميركية صارمة.

وتكافح إيران واحدة من أسوأ حالات التفشي للفيروس خارج الصين، مع إصابة نحو 12 ألف شخص وأكثر من 600 حالة وفاة.

وقد تكون الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك، حيث أثيرت تساؤلات حول شفافية الحكومة.

يشار إلى أن إيران تمتلك حوالي 110 آلاف سرير مستشفى، من بينها 30 ألف سرير في طهران.

وتعهدت السلطات بإنشاء عيادات متنقلة حسب الحاجة.

كما أقر رضا زالي بأن عددا كبيرا ممن لقوا حتفهم بسبب المرض كانوا أصحاء، في اعتراف نادر من السلطات المحلية بأن الفيروس لا يقضي فقط على المرضى وكبار السن.

ونشرت وزارة الصحة الإيرانية أرقاما تبين أن 55 بالمئة من الوفيات في الستينات من العمر، لكن 15 بالمئة كانوا دون الأربعين.