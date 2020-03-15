كورونا يصل منتخبي المرشد.. إصابة عضو بمجلس الخبراء

لا تزال إيران تسجل ارتفاعاً بعدد الإصابات بفيروس كورونا، مع توقع مسؤولين في وزارة الصحة استمرار الأمر على هذا المنوال خلال الأيام المقبلة.

ومع تمدد الفيروس المستجد، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي وباء عالمياً، بين صفوف المسؤولين في البلاد، أعلنت وكالة إيسنا شبه الرسمية الأحد إصابة هاشم كلبايكاني عضو مجلس الخبراء.

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يذكر أن مجلس الخبراء يناط به اختيار المرشد الإيراني، إذ يعتبر الهيئة الأساسية في النظام الإيراني التي عهد إليها الدستور مهمة تعيين وعزل المرشد

ويتألف هذا المجلس من 88 عضواً يتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها ثماني سنوات.

يذكر أن علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، أصيب أيضاً بالفيروس، بحسب ما أعلنت وكالة "تسنيم" للأنباء الخميس. وأضافت أنولايتي، وهو أيضاً رئيس مستشفى في طهران، خالط العديد من مرضى كورونا في الأسابيع القليلة الماضية، فانتقلت العدوى إليه، وهو في الحجر الصحي الآن".

وكانت وزارة الصحة أعلنت السبت عن 97 وفاة جديدة جراء وباء كورونا ما يرفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 611 في إيران، مع تسجيل ارتفاع جديد أيضاً بعدد الإصابات. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز "تمّ تسجيل 1365 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" ما يرفع عدد المصابين في إيران إلى 12729.