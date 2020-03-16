مزيد من الجثث.. فيديو لدفن ضحايا كورونا في إيران

أظهر فيديو تداوله ناشطون إيرانيون عبر مواقع التواصل، عملية دفن جثث ضحايا فيروس كورونا في مدينة خوي شمال غرب ايران.

يأتي هذا في وقت تعالت الاتهامات في البلاد للسلطات المعنية بالتستر عن الأعداد الحقيقية لضحايا كورونا، وسط اعتقال للناشطين الذين ينتقدون تعامل الحكومة مع الأزمة الصحية المستجدة، أو ينشرون فيديوهات من داخل "المغاسل" أو أمكنة الدفن.

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وكانت إيران أعلنت، الاثنين ،تسجيل 129 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية في إحدى أكثر دول العالم تأثّرا بالوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز "ندعو الجميع لأخذ هذا الفيروس على محمل الجد وعدم محاولة السفر إلى أي محافظة إطلاقا".

وترفع الحصيلة الأخيرة العدد الإجمالي للوفيات في الجمهورية الإسلامية إلى 853 منذ 19 شباط/فبراير عندما أعلنت الحكومة أول حالتي وفاة بالوباء في إيران.

موضوع يهمك توفي عضو مجلس خبراء القيادة في إيران هاشم بطحائي بعد إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أفادت عدة وسائل إعلام إيرانية الاثنين... الموت يضرب مجلس الخبراء في إيران.. وفاة مصاب بكورونا إيران

وأمس الأحد، حذر قائد عمليات مكافحة كورونا في طهران علي رضا زالي، من تضاعف أعداد المصابين بكورونا في العاصمة الإيرانية. وقال إن هناك تأخيرا في جهود السيطرة على الفيروس في طهران، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

في حين، رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني مجددا فرض الحجر الصحي على العاصمة طهران، مصرا على أنه "لا يوجد شيء يستدعي الحجر الصحي في إيران، ولن يُسمح لحكام المقاطعات باتخاذ قرارات بشأن إجراءات الحجر".

وقال في تصريحات خلال اجتماع الحكومة لمناقشة أزمة كورونا، الاثنين، وبثها التلفزيون الايراني: "ليس هناك شيء يسمى الحجر الصحي، لا الآن ولا خلال عطلة النوروز، هذه كلها إشاعات". وأضاف: "لن تُعطل الأعمال والمتاجر، والحكومة ستواصل تقديم الخدمات كالمعتاد".

كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن روحاني قوله: "يجب على الناس أن يبقوا في منازلهم قدر المستطاع. يجب ألا يتجمعوا، وأن يكون كل شيء وفق بروتوكولات صحية".