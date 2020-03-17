أكثر من 16 ألف إصابة بكورونا في إيران.. ونحو ألف وفاة

أعلن متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية الثلاثاء أن حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا ارتفعت إلى 988 حالة بزيادة 135 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال المتحدث كيانوش جهانبور إن "عدد الوفيات بلغ 988... ومع زيادة ظهور 1178 حالة إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، يصبح العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 16169 حالة". كما أضاف أن 5389 شخص تعافوا من المرض.

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"وفاة الملايين"

بالتزامن، أفاد التلفزيون الإيراني بأنكورونا قد يقتل ملايين الإيرانيين إذا تم تجاهل التعليمات الطبية.

وكانت الوزارة أعلنت أمس الاثنين تسجيل 129 وفاة بكورونا، في أعلى حصيلة يومية. وقال هانبور في حينه "ندعو الجميع لأخذ هذا الفيروس على محمل الجد وعدم محاولة السفر إلى أي محافظة إطلاقا".

يذكر أن محافظة طهران سجلت أمس أعلى عدد من الإصابات الجديدة مع مئتي حالة، في حين حلت محافظة أصفهان (وسط) في المرتبة التالية مع تسجيل 118 إصابة بينما جاءت مازندران (شمال) بعدها مع تسجيل 96 حالة.

أما قم (وسط) حيث ظهر الفيروس أول مرة في البلاد، فسجلت 19 إصابة جديدة، ما رفع المجموع إلى 1023.

في حين بلغ إجمالي الإصابات في غيلان 858 بينها 18 حالة جديدة.

وتعتبر إيران من أكثر البلدان تأثراً بالفيروس الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالوباء، مؤكدة أنه أسوأ أزمة صحية تواجه العالم.