مسؤول بالصحة العالمية: إصابات كورونا بإيران أعلى 5 أضعاف

اعتبر مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، بحسب ما أفادت إيران إنترناشيونال أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران قد يكون خمسة أضعاف الرقم الرسمي المعلن.

وتعتبر إيران إحدى أكثر دول العالم تأثّرا بالوباء.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الاثنين تسجيل 129 وفاة جديدة بكورونا، في أعلى حصيلة يومية. وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز "ندعو الجميع لأخذ هذا الفيروس على محمل الجد وعدم محاولة السفر إلى أي محافظة إطلاقا".

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وفاة 853

وترفع الحصيلة الأخيرة العدد الإجمالي للوفيات في إيران إلى 853 منذ 19 شباط/فبراير عندما أعلنت الحكومة أول حالتي وفاة بالوباء في إيران.

كذلك، تحدّث جهانبور عن 1053 إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 14 ألفا و991 إصابة.

وسجّلت محافظة طهران أعلى عدد من الإصابات الجديدة مع تسجيل مئتي حالة، لكن العدد أقل بنحو خمسين إصابة عن اليوم السابق.

في حين حلت محافظة أصفهان (وسط) في المرتبة التالية مع تسجيل 118 إصابة بينما جاءت مازندران (شمال) بعدها مع تسجيل 96 حالة.

أما قم (وسط) حيث ظهر الفيروس أول مرة في البلاد، فسجلت 19 إصابة جديدة، ما رفع المجموع إلى 1023.

في حين بلغ إجمالي الإصابات في غيلان 858 بينها 18 حالة جديدة.

يشار إلى أن المنطقة الواقعة في شمال إيران قبلة سياحية وبين محافظات إيران الـ31 الأكثر تأثرا.

وأمس أيضاً أعلنت السلطات قيودا على التنقل بين 11 محافظة بسبب وباء كورونا. وفق ما نقلت وكالة فارس الإيرانية.

إلى ذلك، أعلن وزير الطرق وبناء المساكن الإيراني محمد إسلامي عن فرض قيود على حرية التنقل في 11 محافظة إيرانية للحد من تفشي الفيروس.