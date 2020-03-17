بعد غلق المراقد.. رجل دين إيراني: خسئت الحكومة والرئيس

أثار قرار السلطات الإيرانية إغلاق مرقد ديني في مدينة مشهد غضب عدد من رجال الدين في البلاد، حيث تداولت مواقع إيرانية فيديو لرجل دين يهتف ضد الحكومة والرئيس حسن روحاني.

ومساء الإثنين اشتبكت الشرطة الإيرانية مع عدد من المحتجين الغاضبين في مشهد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وهتف رجل الدين الذي كان بين عدد من المحتجين في مدينة مشهد بعد إغلاق ضريح الإمام الرضا، قائلاً "خسئت طهران وخسئ الوزير والرئيس".

ویدیوی دریافتی از #مشهد:

"همه با هم بگین: تهران غلط کرده..."



معترضان به بسته شدن #حرم #امام_رضا: هرکی این‌جا ایستاده، از ماموران محترم انتظامی، خدام حرم، که این جمع رو می‌شناسند... همه این‌ها بچه‌های انقلاب‌اند... نه مال جریان خاصی‌اند... نه دار و دسته اون شیعه انگلیسی...#کرونا pic.twitter.com/T1Leqtu9Zx — Vahid Online (@Vahid) March 17, 2020

هذا وأعلنت إيران قبل يومين إغلاق المزارات والمراقد الدينية في مدينتي مشهد (شمال شرق البلاد) مركز محافظة خراسان رضوي ثاني أكبر مدينة في إيران بعد طهران، وقم الواقعة في جنوب محافظة طهران.

إلا أن هذا القرار لم يعجب عددا من المواطنين الذين عمدوا إلى كسر باب مرقد "معصومة" في مدينة قم، تعبيراً عن اعتراضهم لإغلاقه.

موضوع يهمك أعلنت إيران قبل يومين إغلاق المزارات والمراقد الدينية في مدينتي مشهد (شمال شرق البلاد) مركز محافظة خراسان رضوي ثاني أكبر... إيران.. غاضبون يحطمون باب مرقد بمشهد واشتباك مع الشرطة إيران

كذلك، شهدت مدينة مشهد التي تضم العديد من المزارات والمراقد المهمة بالنسبة للشيعة، اعتراضات مماثلة، وذلك بعد انتقادات سابقة لرجال دين أخرت إغلاق تلك المراقد، على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، فضلاً عن عدد الوفيات.وتعتبر إيران أحد أكثر البلدان تأثراً حول العالم بالفيروس المستجد بعد الصين.

988 وفاة

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت الثلاثاء أن حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا ارتفعت إلى 988 حالة بزيادة 135 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال المتحدث كيانوش جهانبور إن "عدد الوفيات بلغ 988... ومع زيادة ظهور 1178 حالة إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، يصبح العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 16169 حالة