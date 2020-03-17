بعد إغلاق المراقد.. رجل دين إيراني: خسئت طهران والرئيس

أثار قرار السلطات الإيرانية إغلاق مرقد ديني في مدينة مشهد، الأحد الماضي، غضب رجال الدين في البلاد، حيث تداولت مواقع إيرانية فيديو لرجل دين يهتف ضد الحكومة والرئيس.

وخرج رجل الدين الذي كان من بين المحتجين في مدينة مشهد بعد إغلاق ضريح الإمام الرضا، وهتف قائلاً "خسئت طهران وخسئ الوزير والرئيس".

ویدیوی دریافتی از #مشهد:

"همه با هم بگین: تهران غلط کرده..."



معترضان به بسته شدن #حرم #امام_رضا: هرکی این‌جا ایستاده، از ماموران محترم انتظامی، خدام حرم، که این جمع رو می‌شناسند... همه این‌ها بچه‌های انقلاب‌اند... نه مال جریان خاصی‌اند... نه دار و دسته اون شیعه انگلیسی...#کرونا pic.twitter.com/T1Leqtu9Zx — Vahid Online (@Vahid) March 17, 2020

هذا وأعلنت إيران قبل يومين إغلاق المزارات والمراقد الدينية في مدينتي مشهد (شمال شرق البلاد) مركز محافظة خراسان رضوي ثاني أكبر مدينة في إيران بعد طهران، وقم الواقعة في جنوب محافظة طهران.

إلا أن هذا القرار لم يعجب عددا من المواطنين الذين عمدوا إلى كسر باب مرقد "معصومة" في مدينة قم، تعبيراً عن اعتراضهم لإغلاقه.

موضوع يهمك أعلنت إيران قبل يومين إغلاق المزارات والمراقد الدينية في مدينتي مشهد (شمال شرق البلاد) مركز محافظة خراسان رضوي ثاني أكبر... إيران.. غاضبون يحطمون باب مرقد بمشهد واشتباك مع الشرطة إيران

كذلك، شهدت مدينة مشهد التي تضم العديد من المزارات والمراقد المهمة بالنسبة للشيعة، اعتراضات مماثلة، وذلك بعد اعتراضات سابقة لرجال دين أخرت إغلاق تلك المراقد في وقت سابق، على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، فضلاً عن عدد الوفيات.

ومساء الاثنين، اشتبكت الشرطة الإيرانية مع المحتجين على إغلاق مرقد الإمام الرضا في مشهد، بعد كسر الأبواب والحواجز

وتعتبر إيران أحد أكثر البلدان تأثراً حول العالم بالفيروس المستجد بعد الصين.

أعلى حصيلة يومية

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس الاثنين تسجيل 129 وفاة جديدة بكورونا، في أعلى حصيلة يومية. وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز "ندعو الجميع لأخذ هذا الفيروس على محمل الجد وعدم محاولة السفر إلى أي محافظة إطلاقا".

وترفع الحصيلة الأخيرة العدد الإجمالي للوفيات في إيران إلى 853 منذ 19 شباط/فبراير عندما أعلنت الحكومة أول حالتي وفاة بالوباء في إيران.