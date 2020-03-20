بعد أنباء عن تفشي كورونا.. تمرد في سجن إيراني وهروب 23

أكد مسؤول أمني في محافظة لورستان وسط إيران، أن 23 سجينا هربوا الخميس من سجن" بارسيلون" في مدينة خرم آباد مركز المحافظة، وذلك بعدما انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل عن وقوع تمرد في السجن بسبب أنباء عن تفشي فيروس كورونا.

وقال محمود ثميني، المعاون السياسي والأمني لمحافظة لورستان، إن السجناء "استغلوا إهمال الحراس" وتمكنوا من الفرار، بحسب ما نقلت عنه وكالة "ايسنا".

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كما أضاف أن سجينًا قتل برصاص حراس السجن وأصيب آخر ونقل إلى المستشفى. كما أعلن مكتب المحافظ عن اعتقال سجين واحد.

من جهته، أصدر مكتب العلاقات العامة بمديرية سجون لورستان بيانا قال فيه إن السجناء فروا من "قسم التدريب المهني للسجناء ذوي الأحكام الخفيفة".

هذا وأكد البيان أن في هذا القسم يوجد 200 سجين وقد وقعت حادثة الهروب عندما كانت تتم عملية عد السجناء، مضيفا أنه "لم يكن بين الفارين سجناء خطرون".

من جانبها، نقلت وكالة "فارس" عن مصادر محلية قولها إن "سجن بارسيلون يخضع الآن للسيطرة التامة وتنتشر قوات الأمن والشرطة حوالي السجن".

الوفيات ترتفع

إلى ذلك، ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إيران إلى 1433 بعد وفاة 149 اليوم الجمعة، وفق ما أعلنه مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية على تويتر.

وأضاف أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 19644 حالة بعد تسجيل 1237 إصابة جديدة.

وإيران أحد أكثر البلدان الموبوءة بالفيروس، وتحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث معدل الوفيات بالفيروس المستجد. وتقول السلطات إن الوباء أصبح غير قابل للسيطرة في ظل سرعة الانتشار وعدم التزام المواطنين بالعزل وتجنب الخروج إلا للضرورة.

فيما دق المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، الخميس ناقوس الخطر من تفشي وباء كورونا في إيران بشكل كبير، حيث أكد إصابة 50 شخصاً كل ساعة بالفيروس، ووفاة شخص كل 10 دقائق.