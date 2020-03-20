ثالث أعلى وفيات بكورونا.. وخامنئي يشيد بإنتاج إيران

على وقع ارتفاع معدلات الوفيات بفيروس كورونا في البلاد، لم يجد المرشد الإيراني علي خامنئي الجمعة إلا الحديث عن الإنتاج بمناسبة بدء السنة الفارسية الجديدة.

وفي حين وجهت العديد من الاتهامات إلى السلطات بالتكتم على تفشي الفيروس في بداياته، لتفادي نسف الانتخابات النيابية التي أجريت، أشاد بما اعتبره "وحدة بين الشعب الإيراني".

كما قال: "إنني لأطلق على العام الجديد عام النهضة الإنتاجية".

يأتي هذا في الوقت الذي احتلت فيه إيران المرتبة الثالثة عالمية من حيث معدل الوفيات بالفيروس المستجد.

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تضارب التصريحات

إلى ذلك، وعلى عكس التصريحات السابقة لعدد من المسؤولين الإيرانيين في الحكومة لجهة الإقرار بأثر العقوبات الأميركية على الوضع الاقتصادي للبلاد، اعتبر خامنئي أن تلك العقوبات جعلت إيران "مكتفية ذاتياً".

وقال في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي إن العقوبات الأميركية جعلت الإيرانيين "مكتفين ذاتيا".

كما اعتبر أن "إيران استفادت من عقوبات أميركا"، قائلاً "لقد جعلتنا مكتفين ذاتيا في جميع المجالات".

وكان الرئيس حسن روحاني أكد في الـ 20 من الشهر الماضي أنه "ليس صحيحا ما يقوله البعض عن عدم تأثير إجراءات الحظر الأميركية على إيران".

كما اعتبر أنه "لا يمكن لأحد أن يدعي أنه لا يوجد تأثير للعقوبات الأميركية"، مشددا على أهمية "کسر العقوبات المفروضة".