كورونا يحصد المزيد في إيران.. وصور تثبت عدم الالتزام

أعلنت إيران، الجمعة، عن 149 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 1433، وهو العدد الأكبر في العالم بعد إيطاليا والصين.

وقال نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي، إنه تم تسجيل 1237 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل مجموع الإصابات المؤكدة إلى 19644 منذ أن أعلنت السلطات اكتشاف إصابات على الأراضي الإيرانية في 19 شباط/فبراير.

وتزامن هذا الإعلان مع عيد النوروز أي بداية رأس السنة الإيرانية.

موضوع يهمك أعلنت مديرية الصحة في ولاية تيزي وزو شرق العاصمة الجزائرية، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لامرأة... الجزائر.. وفاة شقيقين بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 11 المغرب العربي

وفي محاولة منها للحد من تفشي المرض، طالبت السلطات السكان بالامتناع عن السفر خصوصاً خلال هذه الفترة من العام التي تشهد حركة سفر داخلية كثيفة عادةً.

عدم التزام

وبث التلفزيون الحكومي، الخميس، صوراً لعمليات قياس حرارة ركاب مئات السيارات، ما كشف عن وجود عدم التزام واسع بتوصيات السلطات في البلاد.

وفي إشارة إلى فرنسا وإيطاليا حيث فرضت السلطات إجراءات عزل على السكان ومنعت تحركاتهم غير الضرورية، دافع رئيسي عن قرار إيران عدم اللجوء إلى "القوة القسرية".

وأضاف أنه على مشارف بعض المدن في 13 محافظة، تمّ تحديد مسافرين مصابين بالمرض "وأرسلوا إلى بيوتهم"، في حين أعلنت السلطات سابقاً أن أي مسافر يعاني من الفيروس أو يشتبه بتلقيه العدوى سيوضع فوراً في الحجر.

يذكر أن إيران تعتبر أحد أكثر البلدان الموبوءة بالفيروس، وتحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث معدل الوفيات بالفيروس المستجد.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، دق أمس الخميس، ناقوس الخطر من تفشي الوباء بشكل كبير، حيث أكد إصابة 50 شخصاً كل ساعة بالفيروس، ووفاة شخص كل 10 دقائق.

"خارج السيطرة"

وتقول السلطات إن الوباء أصبح غير قابل للسيطرة في ظل سرعة الانتشار وعدم التزام المواطنين بالعزل وتجنب الخروج إلا للضرورة.

وأوضح علي رضا زالي، قائد عمليات "لجنة مكافحة كورونا" في طهران في وقت سابق أن "الناس ما زالوا يستهينون بهذا المرض. لو كان الأمر ممكناً لسمحنا لهم بزيارة المستشفيات ليروا كم هو خطير ومخيف هذا الفيروس، ولكفوا عن النزول إلى الشوارع دون وعي".

وأضاف: "يجب أن يفهم الناس بأننا في حالة حرب مع هذا الفيروس الفتاك، وعليهم الالتزام بالتعليمات لمواجهة هذا الوباء".

إيران لم تصل نقطة الذروة

في سياق متصل، نقل موقع "إيران إنترناشيونال" عن "جامعة العلوم الطبية" في مدينة جهرم (جنوب إيران) إعلانها أن "المدينة دخلت وضعية الخطر الأحمر منذ البارحة".

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء عن محمد رضا ظفرقندي رئيس "منظمة النظام الطبي" في إيران قوله "لم نصل لنقطة الذروة في البلاد إلى الآن بخصوص فيروس كورونا. سنواجه وضعاً خطيراً في حال عدم الالتزام بالتوصيات الصحية اللازمة من قبل المواطنين".

واعتبر أن "وقف المرحلة التصاعدية للفيروس يعتمد على إجراءات المسؤولين والتزام المواطنين"، مضيفاً: "سنتمكن من عبور مرحلة الذروة بصورة أسرع لو استطعنا رفع نسبة العزل والبقاء في المنازل بمقدار 15% إلى 20%".