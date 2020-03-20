كورونا في إيران: 1433 حالة وفاة وإصابة نحو 20 ألفاً

قال مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية على تويتر، إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 1433 بعد وفاة 149 اليوم الجمعة.

وأضاف أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 19644 حالة بعد تسجيل 1237 إصابة جديدة.

وإيران أحد أكثر البلدان الموبوءة بالفيروس، وتحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث معدل الوفيات بالفيروس المستجد.

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كان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، دق أمس الخميس ناقوس الخطر من تفشي وباء كورونا في إيران بشكل كبير، حيث أكد إصابة 50 شخصاً كل ساعة بالفيروس، ووفاة شخص كل 10 دقائق.

من جهته، قال مساعد وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، إن "هناك 43 حالة إصابة كل ساعة في إيران في حين يموت ثلاثة أشخاص يومياً".

وتفيد مصادر صحافية مستقلة في إيران بأن العدد الحقيقي للوفيات في البلاد يفوق 3000 شخص.

"خارج السيطرة"

وتقول السلطات إن الوباء أصبح غير قابل للسيطرة في ظل سرعة الانتشار وعدم التزام المواطنين بالعزل وتجنب الخروج إلا للضرورة.

وأوضح علي رضا زالي، قائد عمليات "لجنة مكافحة كورونا" في طهران أن "الناس ما زالوا يستهينون بهذا المرض. لو كان الأمر ممكناً لسمحنا لهم بزيارة المستشفيات ليروا كم هو خطير ومخيف هذا الفيروس، ولكفوا عن النزول إلى الشوارع دون وعي".

وأضاف: "يجب أن يفهم الناس بأننا في حالة حرب مع هذا الفيروس الفتاك، وعليهم الالتزام بالتعليمات لمواجهة هذا الوباء".

إيران لم تصل نقطة الذروة

في سياق متصل، نقل موقع "إيران إنترناشيونال" عن "جامعة العلوم الطبية" في مدينة جهرم (جنوب إيران) إعلانها أن "المدينة دخلت وضعية الخطر الأحمر منذ البارحة".

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء عن محمد رضا ظفرقندي رئيس "منظمة النظام الطبي" في إيران قوله "لم نصل لنقطة الذروة في البلاد إلى الآن بخصوص فيروس كورونا. سنواجه وضعاً خطيراً في حال عدم الالتزام بالتوصيات الصحية اللازمة من قبل المواطنين".

واعتبر أن "وقف المرحلة التصاعدية للفيروس يعتمد على إجراءات المسؤولين والتزام المواطنين"، مضيفاً: "سنتمكن من عبور مرحلة الذروة بصورة أسرع لو استطعنا رفع نسبة العزل والبقاء في المنازل بمقدار 15% إلى 20%".