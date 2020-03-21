روحاني يتوقع تخفيف قيود التنقل.. وتحذير أممي

مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات أيضاً في إيران، ليصل السبت إلى 1556 ، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إجراءات التباعد الاجتماعي لمواجهة انتشار الفيروس، بما في ذلك قيود السفر لن تُطبق إلا لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حيث توقع تراجع حدة الأزمة بحلول ذلك الموعد.

وقال روحاني في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي إن إيران "يجب أن تفعل كل ما هو ضروري لعودة الإنتاج الاقتصادي إلى طبيعته".

موضوع يهمك أطلقت منظمة الصحة العالمية مساء الجمعة خدمة مهمة على واتساب، تخول أي مهتم متابعة آخر المستجدات والأرقام حول فيروس كورونا... اطرح أي سؤال على الصحة العالمية.. عبر واتساب تكنولوجيا

كما اتهم من وصفهم بـ "معادين للثورة" بالتآمر لوقف الإنتاج الاقتصادي

تحذير من منظمة الصحة

في المقابل، ومع احتفال الإيرانيين اليوم بالنوروز، وتوجه عدد من الإيرانيين إلى بعض المدن خارج العاصمة ومنها مشهد، حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم أزمة انتشار الفيروس المستجد بسبب استمرار التجمعات الحاشدة

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، مايك رايان، في مؤتمر صحفي عقد مساء الجمعة في جنيف، إن التجمعات الحاشدة في إيران وبعض الدول الأخرى بالشرق الأوسط يمكن أن تؤدي إلى "تفاقم المرض ونشره بعيدا جدا عن المركز".

كما أكد رايان، تعليقا على الاحتفالات بالعام الفارسي الجديد (نوروز) في إيران، التي قتل فيها الفيروس أكثر من 1500، أن مثل هذه التجمعات "قد تكون خطيرة جدا من حيث مكافحة التفشي". وشدد على ضرورة الحد من مثل تلك التجمعات، داعيا الناس إلى اتباع تعليمات السلطات الخاصة بمكافحة التفشي.

يذكر أن إيران واحدة من الدول الأكثر تضررا بالعدوى خارج الصين حيث سجلت السبت 123 وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 1556 . وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور أنه تم تأكيد 966 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع حصيلة الإصابات في إيران إلى 20 ألفا و610.