كورونا يواصل حصد المزيد في إيران.. 1556 حالة وفاة

أعلنت إيران اليوم السبت عن 123 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1556.

إلى ذلك، قال مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية، إن العدد الإجمالي للوفيات جراء انتشار فيروس كورونا في البلاد ارتفع اليوم السبت بأكثر من 100 ليصل إلى 1556، في حين تجاوز عدد الإصابات 20 ألفا.

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كان العدد الإجمالي للوفيات في إيران قد بلغ 1433 أمس الجمعة، في حين وصل عدد حالات الإصابة الموكدة إلى 19644.

ومع اقتراب عيد النوروز في إيران أعلن أمس محمد رضا حيدري، رئيس مجلس مدينة مشهد، مركز محافظة خراسان رضوي ثاني أكبر مدينة في إيران بعد طهران، وقم الواقعة في جنوب محافظة طهران، أن 59 ألف سيارة خاصة دخلت المدينة، يوم أمس الخميس 19 مارس/آذار، عشية العيد، مطالبا السلطات بإصدار أمر بمنع السفر إلى مشهد، وإلا فإن المدينة ستشهد كارثة إنسانية.

وعبر حسابه على "إنستغرام"، كتب حيدري الجمعة: "يجب أن توضع آليات لضبط السفر"، مضيفا أنه في حال تدفق السيارات واستمرار السفر إلى مشهد فإن كارثة إنسانية تنتظر المدينة مع تمدد فيروس كورونا.

وكان مجلس مدينة مشهد طالب في وقت سابق، وزارة الداخلية، والقوات المسلحة، ووزير الصحة، ووزير الطرق وبناء المدن، ومحافظة خراسان رضوي، بإصدار قرار يمنع السفر إلى المدينة الواقعة شمال شرق البلاد.

وأظهرت صور من طهران أمس، انتشار الإيرانيين في الأسواق للتبضع استعداداً للعيد، في عدم التزام واضح بضرورة تقييد التنقلات، وسط ارتفاع نسبة الإصابات بالفيروس المستجد في البلاد.

كما أعلنت الشرطة الإيرانية بحسب وكالة رويترز، أن الكثيرين تحدوا تحذيرات مسؤولي الصحة بضرورة البقاء في المنازل والابتعاد عن الزحام وتوجهوا لساحل البلاد المطل على بحر قزوين وهي منطقة تلقى رواجا في عطلة السنة الجديدة.