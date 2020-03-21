"زيت لعلاج كورونا" في إيران.. ومغردون: الوباء باقٍ

في وقت يتوسع كورونا أكثر فأكثر ليلقي بظلاله على العالم أجمع حاصداً مزيداً من الضحايا يوماً بعد يوم، أطل رجل دين إيراني ودخل على خط الأزمة الصحية.

ودون أي تفكير لعواقب أفعاله، قام بزيارة المستشفيات المخصصة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، طالباً من المرضى استنشاق "زيت معطر"، زاعماً "هذا من النبي. سيشفيك"، في حين لم يتوصل العلماء لعلاج فعال يقضي على الوباء.

Bigotry by another cleric in Iran



This cleric goes to a hospital where #CoronaVirus patients are treated. He makes them smell a liquid saying "this is from the prophet. It'll cure you".



After exposing himself to the virus, he walks out of the hospital. How many will he infect? pic.twitter.com/rBivDSg9yW — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) March 21, 2020

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، فيديو لرجل الدين الذي ظهر فيه برفقة أحد المرضى ويطلب منه استنشاق الزيت، ما أثار غضباً وانتقادات واسعة. وقال البعض إنه "بهذا السلوك فيروس كورونا سيجلس كثيراً في إيران"، كما تساءل آخرون: "بعد تعريض نفسه للفيروس، يخرج من المستشفى. إلى كم شخصاً سينقل العدوى؟".

يذكر أنه في وقت سابق، بثت حسابات ومواقع مقربة من الحرس الثوري الإيراني مقطعاً لمجموعة من ميليشيات الباسيج وهي تنشد من أجل المشاركة في "عمليات قمع كورونا" حسب التسمية الرسمية التي أطلقتها رئاسة أركان القوات المسلحة الإيرانية على مشاركة هذه القوات في تعقيم الشوارع والمحلات، وسط انتقادات من خبراء الصحة بدخول عناصر الباسيج برفقة بعض رجال الدين إلى المستشفيات التي خصصت لمرضى كورونا وذلك لقراءة الأدعية والأناشيد الدينية دون مراعاة الإرشادات الطبية.

يشار إلى أن إيران أعلنت، السبت، عن 123 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1556.

إلى ذلك، قال مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية، إن العدد الإجمالي للوفيات جراء انتشار كورونا في البلاد ارتفع، السبت، بأكثر من 100 ليصل إلى 1556، في حين تجاوز عدد الإصابات 20 ألفاً.