إيران: كورونا أودت بـ1685.. والمعارضة: الرقم يلامس 4 آلاف

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 1685 بعد وفاة 129 شخصاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مضيفاً أن إجمالي الإصابات بلغ 21638.

يأتي ذلك في وقت كشف موقع إيران إنترناشيونال عربي المعارض على تويتر، أن عدد وفيات كورونا في البلاد وصل إلى 3713 شخصا حتى اليوم، بحسب "مصادر في الداخل الإيراني".

وقال المتحدث كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي "هناك 1028 حالة إصابة مؤكدة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وتعافى 7913 شخصا".

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وإيران هي أكثر الدول الموبوءة بكورونا في الشرق الأوسط.

ورغم إصابة آلاف الإيرانيين ووفاة المئات بسبب هذا الوباء اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي، أن لدى إيران القدرة على مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ورأى خامنئي، في خطاب بثه التلفزيون الإيراني بمناسبة عيد النوروز، أن عرض الولايات المتحدة لمساعدة إيران في مكافحة وباء كورونا "أمر غريب".

وأضاف: "عرض الأميركيون عدة مرات مساعدة إيران على احتواء الفيروس. وبخلاف حقيقة أن هناك شكوكا أن أميركا هي التي أوجدت هذا الفيروس، فعرضهم غريب بالنظر إلى أنهم يواجهون نقصاً في سبل مكافحتهم للفيروس".