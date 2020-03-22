واشنطن: فرنسا عرقلت العدالة بعد إفراجها عن روح الله نجاد

أعربت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأحد، عن أسفها الشديد لـ"قرار فرنسا الأحادي" الإفراج عن الإيراني جلال روح الله نجاد.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس أن "روح الله نجاد مطلوب تسليمه للولايات المتحدة. هناك عدة اتهامات أميركية ضده تتصل بتصدير معدات ذات تطبيقات عسكرية بصورة غير قانونية في مخالفة للعقوبات التي تفرضها واشنطن" على إيران.

وأضافت: "نأسف لعدم وفاء فرنسا في هذه الواقعة بالتزاماتها ولوقوفها في طريق تطبيق العدالة".

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وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت الجمعة أن طهران "تتعاون" للإفراج عن موقوف فرنسي لديها، بعدما وافقت باريس على الإفراج عن إيراني مهدّد بتسليمه للولايات المتحدة.

لاحقاً، أعلنت الرئاسة الفرنسية، السبت، أن إيران أفرجت عن الباحث الفرنسي رولان مارشال الذي كان محتجزاً في طهران.

ويأتي ذلك غداة إعلان وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية عن الإفراج عن روح الله نجاد الجمعة الذي كان مسجوناً في فرسنا.

وعرّفت عنه الوكالة بأنه "مهندس إيراني (مسجون) منذ أكثر من عام في السجون الفرنسية ومتّهم بالالتفاف على عقوبات أميركية مفروضة على إيران".

وفي مايو/أيار الماضي، وافقت محكمة فرنسية على تسليم روح الله نجاد للولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بمحاولة نقل تكنولوجيا أميركية لأغراض عسكرية وعلى نحو غير قانوني نيابة عن شركة إيرانية يقول مسؤولون أميركيون إنها على صلة بالحرس الثوري.

وعقّد هذا الأمر العلاقات بين فرنسا وإيران في وقت كان ماكرون يسعى خلاله لنزع فتيل التوتر بين واشنطن وطهران.