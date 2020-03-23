روحاني: على أميركا رفع العقوبات لمساعدتنا في مواجهة كورونا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الاثنين، إنه ينبغي للولايات المتحدة رفع العقوبات إذا كانت تريد مساعدة إيران في احتواء تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن بلاده ليست لديها نية لقبول عرض واشنطن تقديم مساعدة إنسانية.

وقال روحاني في خطاب تلفزيوني: "الزعماء الأميركيون يكذبون. إذا كانوا يريدون مساعدة إيران، فما عليهم سوى رفع العقوبات، عندها سنتمكن من التعامل مع تفشي فيروس كورونا".

والأحد، اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي أن لدى إيران القدرة على مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك رغم إصابة آلاف الإيرانيين ووفاة المئات بسبب هذا الوباء.

ورأى خامنئي، في خطاب بثه التلفزيون الإيراني بمناسبة عيد النوروز، أن عرض الولايات المتحدة لمساعدة إيران في مكافحة وباء كورونا "أمر غريب".

وأضاف: "عرض الأميركيون عدة مرات مساعدة إيران على احتواء الفيروس. وبخلاف حقيقة أن هناك شكوكا أن أميركا هي التي أوجدت هذا الفيروس، فعرضهم غريب بالنظر إلى أنهم يواجهون نقصاً في سبل مكافحتهم للفيروس".

وشدد على أن "إيران لديها القدرة على تخطي أي أزمة بما يشمل تفشي كورونا"، معتبراً أن المسؤولين الإيرانيين اتخذوا "خطوات جيدة" لمكافحة الفيروس.

وقال خامنئي مخاطباً الأميركيين: "من المحتمل أن دواءكم المعروض هو وسيلة لنشر الفيروس أكثر".