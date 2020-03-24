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كورونا يقترب من بيت خامنئي.. وفاة والدة زوجة ابنه

المصدر: العربية.نت - صالح حميد
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اقترب فیروس كورونا من الدائرة المحيطة بالمرشد الإیراني علي خامنئي، حیث توفیت عزت خاموشي، والدة زوجة ابن المرشد الأصغر ميثم خامنئي، الاثنين، بعد إصابتها بالمرض.

وأرسل الرئیس الإیراني حسن روحاني برقية تعزية، الثلاثاء، إلى زوج المتوفاة، محمود لولاتشيان، بحسب ما أفادت وكالة "إيسنا".

من إيران من إيران

وكانت حماة ابن المرشد الإيراني قد توفيت في مستشفى بطهران، بسبب إصابتها بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

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هذا وتداول ناشطون مقطعا يظهر عددا من رجال الدين وعناصر الحرس الثوري وعددا من أفراد أسرة المتوفاة وهم يقيمون مراسم عزاء على جثمان المتوفاة.

يذكر أن العشرات من المسؤولين الإيرانيين والمقربين من بيت المرشد أصيبوا بكورونا، من بينهم فريد الدين حداد عادل، شقيق زوجة مجتبى خامنئي.

كما أصيب بالمرض حسين محمدي، من أعضاء مكتب المرشد الإيراني وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام.

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