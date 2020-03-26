إيران.. 157 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 2234

أعلنت إيران عن تسجيل 157 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة الرسمية إلى 2234 في هذا البلد الذي يعد من بين الأكثر تضرراً في العالم بالوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي إن 2389 حالة إصابة إضافية قد سجلت خلال 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 29406 حالات.

هذا وأودى تفشي الفيروس بحياة 2077 شخصا في إيران وأصاب 27017 حتى الآن.

موضوع يهمك مع ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إيران بشكل يومي، ولعل آخر ارتفاع ما سجل اليوم الخميس، إذ أعلنت السلطات أن العدد... روحاني متفائل.. ومسؤول في الداخلية "لم نصل للذروة بعد" إيران





بدورها، دعت السلطات الشعب إلى تجنب الأماكن العامة والبقاء في المنازل وأغلقت المدارس والجامعات والمراكز الثقافية والرياضية مؤقتا في جميع أنحاء البلاد.

وقال حسين ذو الفقاري عضو المركز الوطني الإيراني لمكافحة فيروس كورونا إن بلاده بدأت تطبيق حظر على التنقل بين المدن اليوم الخميس وذلك بعد يوم واحد من تحذير أطلقه المتحدث باسم الحكومة من أن البلاد قد تواجه موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا.



إلى ذلك، حث "أولئك الذين سافروا لقضاء عطلة رأس السنة الفارسية العودة إلى مدنهم على الفور دون التوقف في أي مدن في طريق عودتهم لديارهم".





كما أكد: "تم تمديد إغلاق الجامعات والمدارس وكذلك تعليق التجمعات"، مضيفا أن المخالفين سيكونون عرضة للمساءلة القانونية.

هذا وتشير نتائج مجموعة عمل "علم الأوبئة" التابعة لوزارة الصحة الإيرانية حول فيروس كورونا إلى أنه "بحلول النصف الثاني من شهر مایو/أيار، سیكون عدد المصابين الإيرانيين بكورونا نحو 811 ألف شخص على الأقل، ويمكن أن يصل العدد إلى مليون و160 ألف إيراني على الأكثر".

وأكد نائب رئيس جامعة تبريز للعلوم الطبية، روزبه رجائي، أنه توجد بالفعل أضعاف الإحصاءات الرسمية من الإصابات والناقلين للفيروس في أوساط المجتمع.