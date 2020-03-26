خوفاً من موجة كورونا ثانية.. إيران تمنع السفر بين المدن

أعلن حسين ذو الفقاري عضو المركز الوطني الإيراني لمكافحة فيروس كورونا في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي الخميس أن بلاده بدأت تنفيذ حظر على السفر بين المدن، وسط مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في الدولة التي تشهد أكبر انتشار للفيروس في الشرق الأوسط.

إلى ذلك، حث "أولئك الذين سافروا لقضاء عطلة رأس السنة الفارسية العودة إلى مدنهم على الفور دون التوقف في أي مدن في طريق عودتهم لديارهم".

كما أكد أنه "تم تمديد إغلاق الجامعات والمدارس وكذلك تعليق التجمعات"، مضيفا أن منتهكي هذه الإجراءات سيواجهون عواقب قانونية.

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يذكر أن السلطات الرسمية وعلى الرغم من عدم فرض حظر كامل للتجول، والتنقل بين المحافظات، ما أثار انتقادات واسعة في وجهها، دعت الإيرانيين إلى تجنب الأماكن العامة والبقاء في منازلهم في حين تم إغلاق المدارس والجامعات والمراكز الثقافية والرياضية مؤقتا في جميع أنحاء البلاد.

تحذير من موجة تفش ثانية

والأربعاء، حذر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية من احتمال أن تواجه البلاد موجة ثانية من تفشي كورونا. وقال علي ربيعي للتلفزيون الرسمي "للأسف تجاهل بعض الإيرانيين نصيحة مسؤولي وزارة الصحة وسافروا أثناء عطلة السنة (الإيرانية) الجديدة...هذا قد يؤدي إلى موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا".

كما أعلن أن الرئيس حسن روحاني فرض حظرا على أي رحلات جديدة بين المدن مشيرا إلى أن "المخالفين سيواجهون بالقانون".

يذكر أن التفشي المتصاعد للمرض في إيران تسبب في وفاة 2077 شخصا حتى الآن بعد تسجيل 143 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أعلن أمس المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور.