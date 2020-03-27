وفيات كورونا تلامس 2500 بإيران.. ومركز تجاري يتحول مستشفى

أعلنت إيران عن 144 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات إلى 2378. وأضاف مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، أن عدد المصابين ارتفع إلى 32322 في هذا البلد الذي يعد من بين الأكثر تضرراً في العالم من الوباء.

وقال كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي بث عبر التلفزيون "خلال الساعات الـ24 الاخيرة، سجلنا 2926 إصابة في كافة أنحاء البلاد" ما يرفع إجمالي الإصابات في إيران إلى 32332، مضيفاً أن 11133 شخصاً قد شفوا.





وكان التلفزيون الإيراني الحكومي أفاد بأن الجيش أقام مستشفى بسعة 2000 سرير في مركز معارض بالعاصمة طهران، لدعم نظام الرعاية الصحية المحلي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ تفشٍّ لفيروس كورونا في الشرق الأوسط.

وقال التلفزيون إن المنشأة الجديدة، التي تضم ثلاث وحدات وعدة أجنحة للعزل، تم إنشاؤها في غضون 48 ساعة فقط. وسيتم استخدامها للمرضى الذين يتعافون من مرض "كوفيد 19" الناجم عن الفيروس.

ونقل التلفزيون الحكومي، أمس الخميس، عن الجنرال علي جاهانشاهي، نائب منسق الجيش، قوله إن المستشفى تم تسليمه إلى الطاقم الطبي، وسيبدأ استقبال المرضى الأسبوع المقبل.

تكافح إيران أسوأ تفشٍّ لكورونا في المنطقة، في وقت يُعتقد فيه أن الأعداد الفعلية للمصابين والمتوفين مغاير للإحصاءات الرسمية.

وحثت السلطات السكان على البقاء في منازلهم لكنها لم تفرض عمليات إغلاق شاملة كتلك التي فُرضت في أماكن أخرى من العالم.

وأصر مسؤولون إيرانيون مراراً على أن تفشي المرض تحت السيطرة على الرغم من المخاوف من انهيار المرافق الصحية في البلاد.

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تخضع إيران لعقوبات أميركية منذ أن انسحب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع القوى العالمية. وعرضت الولايات المتحدة مساعدة إنسانية لإيران لكن السلطات رفضت.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفض المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، المساعدة الأميركية، وأشار إلى نظرية مؤامرة تقول إن الولايات المتحدة هي التي صنعت الفيروس، وهو أمر لا يوجد دليل علمي عليه.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، إنه بعث برسالة إلى خامنئي، يطلب فيها الإذن بسحب مليار دولار من احتياطي البلاد للإنفاق على مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأعلن روحاني، خلال حديثه في اجتماع اللجنة الاقتصادية لحكومته، الخميس، أن وزارة الصحة بحاجة إلى مليار دولار للأشهر الثلاثة المقبلة للسيطرة على تفشي المرض.

ووفقا للرئيس الإيراني، فإن هذا المبلغ سينفق بشكل خاص على معدات المستشفيات والصحة العامة واحتياجات النظافة.