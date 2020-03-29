بومبيو ينشر فيديو لروحاني: اعتراف مثير!

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن الحملة التي شنها النظام الإيراني مؤخراً من أجل رفع العقوبات تهدف إلى توفير المال لقادة النظام وليس مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ونشر بومبيو على حسابه على تويتر ليل السبت مقطع فيديو للرئيس الإيراني، حسن روحاني يتحدث فيه عن استعادة إيران لأموال في الخارج، وعلق كاتباً: "اعتراف مثير للاهتمام من روحاني بأن جهود النظام الإيراني الموحدة لرفع العقوبات ليست من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا، بل من أجل المال لقادة النظام."

وفي الفيديو ظهر روحاني في خطاب أمام عدد من المسؤولين يقول: أطلقت وزارة الخارجية حملة للتأثير على الرأي العام لتقول كلا للعقوبات، جهودنا تنصب على استعادة أموالنا من الدول الأخرى".

Startling revelation by #Iran's President @HassanRouhani that the regime's concerted effort to lift U.S. sanctions isn’t about fighting the pandemic. It's about cash for the regime’s leaders. pic.twitter.com/gyDFkgdYGI — Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 28, 2020

يأتي هذا بعد أن كرر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مراراً في الفترة الأخيرة، دعوته للدول الغربية برفع العقوبات والتعامل مع بلاده، من أجل مكافحة "الفيروس الجائحة"، الذي حصد أكثر من 2500 شخص وأصاب نحو 35 ألفاً في إيران، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة السبت.

في حين أكدت الولايات المتحدة أكثر من مرة أن عقوباتها لا تشمل المساعدات الإنسانية، كما عرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخراً مساعدتها على إيران للحد من تفشي الفيروس، لكن طهران رفضت العرض.

يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، السبت، زيادة الإصابات في البلاد، إلا أنه اعتبر أن البنية التحتية الصحية قوية وجاهزة للتعامل مع أي تصاعد.