الوباء يحصد المزيد في إيران.. والوفيات تصل إلى 2640

ارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيران إلى 2640، وبلغ عدد المصابين 38309 أشخاص، وفق ما أعلن مسؤول بوزارة الصحة على تويتر، الأحد.

وكتب مستشار وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زاده، على تويتر: "في الأربع وعشرين ساعة الماضية كانت هناك 123 وفاة و2901 إصابة، مما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 38309"، مضيفاً: "تعافى 12391 شخصاً من الفيروس".

من جانبها، أعلنت قناة "إيران إنترناشيونال عربي" على تويتر نقلا عن مصادر طبية، وفاة 5301 شخص بسبب كورونا حتى اليوم الأحد.

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إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، للتلفزيون الحكومي إن "نحو 3467 من المصابين في حالة حرجة"، مضيفاً: "سعيد أيضاً بإعلان أن 12391 شخصاً ممن أصيبوا بأنحاء البلاد تعافوا... متوسط أعمار الذين توفوا بالمرض 69 عاماً".

يشار إلى أن الحكومة الإيرانية اعترفت، السبت، على لسان رئيس لجنة علم الأوبئة بالمركز الوطني لمكافحة كورونا، علي أكبر حقدوست، بتفشي الفيروس في البلاد منذ الثلث الأخير من يناير/كانون الثاني الماضي.

كما أكد حقدوست، خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو، أن "الفيروس انتشر بإيران في تلك الفترة بشكل زاحف، لكن دون أن تظهر أعراضه في البداية".

إلى ذلك أوضح أن السلطات تأخرت في تشخيص انتشار الفيروس، لذا تأخرت في الإعلان عن تفشيه، مضيفاً أن الوباء كان قد انتشر بعدة مدن في تلك الفترة.

ويأتي هذا الاعتراف المتأخر بتفشي كورونا منذ يناير، في حين كشف وزير الصحة الإيراني السابق، حسن قاضي زاده هاشمي، الأسبوع الماضي، أنه حذر كبار المسؤولين من مخاطر تفشي الفيروس منذ ديسمبر الماضي، إلا أنهم لم يستجيبوا لنصيحته.