أصغر مصابي كورونا بالعالم.. رضيع إيراني بـ 35 يوماً

كشف رئیس جامعة غناباد للعلوم الطبية في إقليم خراسان شمال شرقي إيران، أن رضيعاً عمره 35 يوماً، أثبتت الفحوص أنه مصاب بفيروس كورونا، وذلك بعد أن كان يعاني من مشكلة في التنفس.

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وأضاف رئيس الجامعة أن الرضيع أصغر المصابين بفيروس كورونا في إيران، مؤكداً أنه بحالة صحية جيدة.

يذكر أن عدد وفيات الوباء في إيران كان قد ارتفع إلى 2757، بعدما تفشى الفيروس في معظم أنحاء البلاد، كما وصل عدد الإصابات إلى 41495.

اعتراف متأخر

واعترفت بدورها الحكومة الإيرانية قبل أيام، على لسان رئيس لجنة علم الأوبئة بالمركز الوطني لمكافحة كورونا، علي أكبر حقدوست، بتفشي الفيروس في البلاد منذ الثلث الأخير من يناير/كانون الثاني الماضي.

كما أكد حقدوست، خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو، أن "الفيروس انتشر بإيران في تلك الفترة بشكل زاحف، لكن دون أن تظهر أعراضه في البداية".

إلى ذلك أوضح أن السلطات تأخرت في تشخيص انتشار الفيروس، لذا تأخرت في الإعلان عن تفشيه، مضيفاً أن الوباء كان قد انتشر بعدة مدن في تلك الفترة.

ويأتي هذا الاعتراف المتأخر بتفشي كورونا منذ يناير، في حين كشف وزير الصحة الإيراني السابق، حسن قاضي زاده هاشمي، الأسبوع الماضي، أنه حذر كبار المسؤولين من مخاطر تفشي الفيروس منذ ديسمبر الماضي، إلا أنهم لم يستجيبوا لنصيحته.