مستشار بخارجية أميركا ينشر صورة.. خامنئي فوق الدولارات

مرة جديدة يكرر مسؤولون ومستشارون في وزارة الخارجية الأميركية أن الحملة التي شنها النظام الإيراني مؤخراً من أجل رفع العقوبات تهدف إلى توفير المال لقادة النظام وليس لمكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

فبعد تأكيد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس الأحد على هذا الأمر، كرر مستشار العلاقات العامة في الخارجية الموقف عينه الاثنين.

.@khamenei_ir is sitting on billions. Literally.



Question for the regime leaders and apologists: How much of his off-the-books fortune—stolen from the Iranian people—has he deployed to deal with #COVID19? pic.twitter.com/UdAKwKxiBT — Len Khodorkovsky (@MessageFromLen) March 30, 2020

ونشر لين خودوركوفسكي، أحد المستشارين في الوزارة الأميركية العاملين على ملف إيران صورة على حسابه على "تويتر"، تظهر المرشد الإيراني علي خامنئي جالساً فوق حزم من الدولارات المكومة.

وكتب فوقها: "خامنئي يجلس حرفياً على مليارات الدولارات. أسأل قادة النظام: كم أنفق من ثروته التي ليست في حسابه الخاص، والمسروقة من الشعب الإيراني، لمكافحة فيروس کورونا؟"

وكان بومبيو نشر على حسابه على تويتر ليل السبت مقطع فيديو للرئيس الإيراني، حسن روحاني يتحدث فيه عن استعادة إيران لأموال في الخارج، وعلق كاتباً: "اعتراف مثير للاهتمام من روحاني بأن جهود النظام الإيراني الموحدة لرفع العقوبات ليست من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا، بل من أجل المال لقادة النظام."

وفي الفيديو ظهر روحاني في خطاب أمام عدد من المسؤولين يقول: أطلقت وزارة الخارجية حملة للتأثير على الرأي العام لتقول كلا للعقوبات، جهودنا تنصب على استعادة أموالنا من الدول الأخرى".

يأتي هذا بعد أن كرر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مراراً في الفترة الأخيرة، دعوته للدول الغربية برفع العقوبات والتعامل مع بلاده، من أجل مكافحة "الفيروس الجائحة"، الذي حصد أكثر من 2600 شخص وأصاب نحو 38 ألفاً في إيران، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة أمس الأحد.