بعد تفجير أنبوب.. إيران توقف تصدير الغاز إلى تركيا

وقع انفجار بأحد الخطوط التي تصدر الغاز الإيراني إلى تركيا صباح الثلاثاء.

وذكرت وكالة إيسنا للأنباء (الناطقة بالفارسية) أن انفجار أنبوب الغاز تم بالقرب من منطقة بازرجان الحدودية مع تركيا فجر اليوم. كما أكدت أن الانفجار وقع على الأراضي التركية.

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وقف التصدير

من جهته، أعلن مهدي جمشيدي دانا، وهو مسؤول في شركة الغاز الوطنية الإيرانية، وقف تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا.

في حين، قال رئيس دائرة الغاز في ماكو، حسب وكالة أنباء إيسنا، إن الانفجار لن يكون له تأثير على إمدادات الغاز إلى المناطق الحدودية ومدينة ماكو.

وكانت وسائل إعلام تركية أفادت أن الانفجار وقع في الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي في منطقة دوقوبا يزيد في محافظة أغري التركية المحاذية لحدود بازرجان الايرانية، ووصل ارتفاع نيران الانفجار إلى 40 متراً، مشيرة إلى أن السلطات التركية بدأت التحقيق في أسباب الانفجار.

مجموعة إرهابية

من ناحيته ذكر "نادي الشباب للصحافيين" الإيراني، نقلا عن جمشيدي دانا" أن الانفجار نفذته مجموعات وصفها بـ"الإرهابية"، مضيفاً أنه وقع على بعد 1.5 كيلومتر من الحدود الإيرانية على الأراضي التركية.

يذكر أن المنطقة على جانبي الحدود بين البلدين تشهد بين الحين والآخر عمليات تقوم بها تنظيمات كردية معارضة للبلدين من قبيل حزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وحزب العمال الكردستاني (التركي)، إلا أنه حتى لحظة كتابة الخبر لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.