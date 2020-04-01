إیران: تحركات أميركا العسكرية في العراق تزعزع الاستقرار

بعد أنباء عن تحركات للقوات الأميركية من أجل مواجهات الميليشيات الموالية لطهران في العراق، حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، من "عدم استقرار كارثي" في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: "في الوقت الذي يؤكد فيه الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي على وقف الإجراءات المستفزة والمثيرة للحروب في ظل انتشار فيروس كورونا، تأتي هذه التحركات الأميركية معاكسة للموقف الرسمي للحكومة العراقية وللبرلمان والشعب العراقيين، الأمر الذي يثير التوتر ويقود المنطقة لحالة من عدم الاستقرار الكارثي"، وفقاً لما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا".

ويأتي هذا التحذير الإيراني، بعد أن أعرب عدد من المسؤولين الإيرانيين عن قلقهم من إعداد الولايات المتحدة لعمليات عسكرية محتملة تستهدف الميليشيات العراقية الموالية لإيران.

وجدد موسوي دعوة إيران لمغادرة القوات الأميركية للعراق وفقاً "لمطالب الشعب والحكومة" العراقيين، حسب تعبيره، مطالباً واشنطن بأن تمتنع عن "خلق توترات في المنطقة".

وكانت الولايات المتحدة قد قامت الأسبوع الماضي بنقل جزء من قواتها من بعض القواعد العسكرية العراقية. كما أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة زادت عدد أنظمة "باتريوت" المضادة للدفاع الجوي حول القواعد العسكرية العراقية حيث تنتشر قواتها.

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وتم نشر إحدى بطاريات "باتريوتك" في قاعدة عين الأسد الأسبوع الماضي، وفقا لمسؤول دفاع أميركي ومصدر عسكري عراقي، حسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" يوم الاثنين.

كما ذكرت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" في الأيام الأخيرة، أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تخطط للانتقام المحتمل من الميليشيات العراقية المتحالفة مع النظام الإيراني.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "القضاء على ميليشيات كتائب حزب الله العراقي على وجه الخصوص، على جدول أعمال البنتاغون".

وفي الأشهر الأخيرة، كثفت الميليشيات العراقية المدعومة من إيران هجماتها على الأهداف العسكرية والدبلوماسية الأميركية.

وبحسب وكالة" فرانس برس"، حذر رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، يوم الاثنين من شن "أي عمل عسكري هجومي دون موافقة الحكومة العراقية"، لكنه لم يوضح من يقصد.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أصدر تحذيرات، أمس الثلاثاء، وتعهد بالانتقام إذا هاجمت الولايات المتحدة أي أهداف في العراق.