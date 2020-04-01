كورونا يحصد 3036 وفاة في إيران.. وروحاني يؤكد تراجعه

أعلن مسؤول بوزارة الصحة بإيران، الأربعاء، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد بالبلاد وصل إلى 3036 والإصابات إلى 47593.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده تجاوزت مرحلة ذروة تفشي فيروس كورونا في المحافظات، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية، فيما حذر مسؤول صحي من أن العاصمة طهران أصبحت ملوثة بالكامل بالفيروس.

وقال روحاني إن هناك تراجعاً لتفشي الفيروس في بعض المحافظات الإيرانية، مشيراً إلى أن الشعب الإيراني يلبي بشكل جيد توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وأضاف: "اتخذنا قرارات صارمة حتى الآن، وقد نتخذ قرارات أكثر صرامة إذا اقتضت الحاجة للحد من انتشار كورونا".

يأتي ذلك فيما نقلت "إيران إنترناشيونال عربي" على "تويتر" عن رئيس لجنة مكافحة كورونا في العاصمة طهران، علي رضا زالي، قوله إن جميع أنحاء طهران ملوثة بفيروس كورونا الآن.

وأضاف: "في قضية الوباء يجب ترك المجاملات واستخدام القوة مع المواطنين.. استخدمنا النصائح والإرشادات حتى الآن لكن بداية من اليوم يجب أن نكون حازمين".

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وسجلت إيران، الثلاثاء، 141 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 2898 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، إن 3111 إصابة إضافية سجلت خلال الـ 24 ساعة، ما يعني أن الحصيلة الإجمالية للإصابات باتت 44,606 حالات.

كما أشار جهانبور إلى أن 3703 أشخاص ممن هم في المستشفيات حالتهم حرجة، في حين شفي 14,656 شخصاً.