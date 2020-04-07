أميركا عن صورة لخامنئي: يعزز مقاتلي الإرهاب ويطرد أطباء

علقت الخارجية الأميركية على صورة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، معتبرة أنه يدعم الحرس الثوري ومقاتليه ويطرد بعض الأطباء.

وفي تغريدة على حسابها على تويتر نشرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتيغاس، مساء الاثنين صورة لخامنئي يصافح قائد فيلق القدس الإيراني الجديد، إسماعيل قأني، والضحكة تعلو وجهه، كاتبة "إنه لأمر مدهش! يعزز علي خامنئي المقاتلين بلا حدود أو الحرس الثوري الذين ينشرون الإرهاب في أنحاء المنطقة، بعد أن طرد أطباء بلا حدود، الذين حاولوا مساعدة الشعب الإيراني الذي يعاني من فيروس کورونا"

Quite astonishing. @khamenei_ir promotes "Warriors Without Borders" (aka IRGC) who spread terror around the region, just after kicking out Doctors Without Borders, who were trying to help Iranians suffering from #coronavirus. pic.twitter.com/scXsNhCovz — Morgan Ortagus (@statedeptspox) April 6, 2020

وكان خامنئي قد نشر تلك التغريدة على حسابه باللغة الإيرانية في الثالث من أبريل.

يذكر أن السلطات الإيرانية وبضغط من المتشددين قامت بطرد وفد من منظمة "أطباء بلا حدود" غير الحكومية، التي أقامت مستشفى ميدانياً لمعالجة مرضى كورونا.

وقال مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زاده، في تغريدة عبر "تويتر": في الأسبوع الأخير من مارس الماضي "مع شكرنا لأطباء بلا حدود، إلا أننا وبعد تنفيذ خطة التعبئة الوطنية لمواجهة كورونا و الاستفادة من الإمكانيات الطبية للقوات المسلحة الإيرانية لسنا بحاجة لإنشاء مستشفيات ميدانية من قبل الأجانب ونرفض حضور هذه المنظمة".

ولاحقاً أكدت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية أن النظام الإيراني رفض بشكل مفاجئ عرض منظمة أطباء بلا حدود لبناء مستشفى ميداني على شكل خيمة قابلة للنفخ في مدينة أصفهان من أجل المساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا ومعالجة المصابين، بعدما كان أعطى موافقة مسبقة على ذلك.

كما عرضت شبكة "إيران إنترناشيونال" وثائق تظهر دعوة النظام الإيراني المنظمة الإنسانية للمساعدة، ومن ثم تراجعه.