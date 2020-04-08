من لم يمت بكورونا.. مقتل 25 إيرانياً بسبب سوء الطقس

أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في إيران مجتبى خالدي، اليوم الأربعاء، مقتل 25 وإصابة 38 بسبب سوء الأحوال الجوية في إيران خلال الأيام الـ 17 الأخيرة. وفق ما نقلت وكالة فارس للأنباء.

وقال خالدي إنه لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب 38 آخرون في 15 محافظة في إيران خلال الأيام الـ 17 الأخيرة.

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وأضاف أن الوفيات بسبب سوء الأحوال الجوية كانت في محافظات بوشهر وهرمزكان وسيستان وبلوجستان وفارس وقم وخراسان الرضوية وخوزستان، فيما كان المصابون من محافظات بوشهر وهرمزكان وسيستان وبلوجستان وفارس وقم وخراسان الرضوية وخوزستان وكرمان وخراسان الجنوبية وهمدان.

إلى ذلك، تواجه إيران هجمة شرسة من فيروس كورونا المستجد الذي يضرب جميع الأقاليم الإيرانية أسفر عن أكثر من 3 آلاف حالة وفاة، وفق الإحصاءات الرسمية.

وأعلن كيانوش جهان بور، المتحدث باسم وزارة الصحة في إيران، اليوم الأربعاء ، عن الإحصاءات اليومية لتفشي كورونا في البلاد، قائلا: "توفي 138 شخصًا بفيروس كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 3036 شخصًا".

وأضاف "من بعد ظهر أمس، وحتى اليوم، وبناءً على معايير تشخيصية نهائية، تم تسجيل 2987 مصابًا جديدًا بفيروس كوفيد-19 في عموم إيران، ووصل العدد الإجمالي للمرضى الذين تم تأكيد إصابتهم بهذا بالمرض إلى 47593 شخصًا".

وبحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الصحة، فإن 3871 من المصابين بالفيروس في حالة حرجة، فيما تماثل للشفاء حتى الآن 15473 شخصًا وغادروا المستشفيات.

كان مسؤول في منظمة الصحة العالمية قد صرح، في وقت سابق، بأن العدد الفعلي للمصابين بكورونا في إيران ربما يبلغ خمسة أضعاف الرقم المعلن عنه رسميًا.