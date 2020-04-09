رغم خطر كورونا.. أسواق إيران مكتظة بعد قرار العودة للعمل

شاهد | خروج المواطنين إلى الأسواق في #إيران بعد قرار استئناف الأنشطة الاقتصادية#كورونا#خليك_بالبيت pic.twitter.com/nSxT6s6CPZ — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) April 9, 2020

خروج المواطنين إلى الأسواق في #إيران بعد قرار استئناف الأنشطة الاقتصادية.

وكانت شبكة "بلومبيرغ" الأميركية، كشفت أن سلطات إيران دخلت في مغامرة مؤخراً، بعدما قررت أن تسمح للناس بأن يعودوا تدريجيا إلى العمل، رغم استمرار خطر فيروس كورونا الذي أودى بحياة الآلاف في البلاد.

ونقل موقع إيران إنترناشيونال عربي على تويتر، اليوم الخميس، وفقاً لمعلومات حصل عليها، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في اجتماع لمجلس الأمن القومي يوم الثلاثاء الماضي إنه "إذا مات مليونا شخص بسبب فيروس كورونا فلن نعطل البلاد بسبب وضعنا الاقتصادي".

وكان روحاني، قد قال إن بلاده ستنتقل إلى مرحلة ثانية في مكافحة فيروس كورونا، اعتباراً من 11 أبريل/نيسان الجاري، مشدداً على أن هذه المرحلة ستكون أصعب من سابقتها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، عقب اجتماع لمجلس رئاسة الوزراء.