إيران.. ارتفاع عدد وفيات كورونا لـ 4474 والإصابات 71686

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، اليوم الأحد، وفاة 117 شخصاً بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات في إيران إلى 4474 حالة.

موضوع يهمك أعلنت الرئاسة التركية، الأحد، أنها ستلبي "طلباً من إسرائيل بتزويدها بمستلزمات طبية خلال أيام".كما قالت: "سنرسل أيضاً... تركيا: سنلبي طلب إسرائيل تزويدها بمستلزمات طبية العرب و العالم

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، في مؤتمر صحافي أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تأكيد إصابة 1657 شخصاً بفيروس كورونا، وبذلك يكون إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 71686 شخصاً.

كما كشف كيانوش جهانبور، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، أن هناك نحو 4 آلاف شخص حالتهم حرجة في العناية المركزة.

كان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، حضّ أمس السبت، مواطنيه على الالتزام بالإجراءات الصحية مع تخفيف الحظر المفروض بسبب كورونا.

وسبق أن قال إن بلاده ستنتقل إلى مرحلة ثانية في مكافحة فيروس كورونا، اعتباراً من أمس مشدداً على أن هذه المرحلة ستكون أصعب من سابقتها.