ارتفاع وفيات كورونا إلى 4585 بإيران والإصابات 73303

قال مسؤول في قطاع الصحة الإيراني، اليوم الاثنين على تويتر، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 4585 بعد تسجيل 111 وفاة جديدة خلال الليل، مضيفا أن الإصابات الإجمالية وصلت إلى 73303.

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وكتب علي رضا وهاب زاده، المستشار في وزارة الصحة على تويتر: "لحسن الحظ تعافى 45983 ممن أصيبوا بالفيروس.. هناك 1617 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي، إن 3877 من المصابين بالمرض في حالة حرجة.

وإيران التي أعلنت أولى الإصابات بالفيروس في 19 شباط/فبراير في مدينة قم بوسط البلاد، هي البلد الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19 في الشرق الأوسط.

وتشتبه العديد من الجهات في أن الأرقام الرسمية الإيرانية أقل مما هي عليه في الواقع.

يشار إلى أن مساعد عمدة طهران كشف عن إعداد 10 آلاف قبر جديد لضحايا جائحة كورونا في مقبرة "بهشت زهراء" بطهران وحدها.