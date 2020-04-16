أميركا: زوارق الحرس الثوري الإيراني خطيرة ومستفزة

أعلنت البحرية الأميركية في بيان، ليل الأربعاء، إن تصرفات الزوارق الإيرانية في المياه الدولية بشمال الخليج العربي "خطيرة واستفزازية".

وذكر البيان الصادر من الجيش الأميركي أن 11 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني قاموا بعمليات "اقتراب ومضايقة خطيرة" لسفن البحرية الأميركية في الخليج.

وكشف البيان أن "الزوارق الإيرانية اقتربت لمسافة 10 ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأميركي".

وشهدت الأعوام الماضية تكرار لسيناريو اقتراب زوارق إيرانية مسلحة من سفن حربية أميركية في الخليج في ظل تصاعد للتوتر بين واشنطن وطهران.

وقتلت الولايات المتحدة، الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحري الثوري الإيراني، بطائرة مسيرة خارج مطار بغداد يوم 3 يناير/كانون الثاني.

وفي مطلع الشهر الحالي، اعتبر النائب الايراني، حشمت الله فلاحت بيشه، أن إيران وأميركا تقتربان من الحرب بشكل غير عادي.

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وتبادلت طهران وواشنطن التحذيرات حول احتمال اندلاع مواجهة بين القوات الأميركية والميليشيات التابعة لإيران في العراق.

وكانت أنباء عن تحركات للقوات الأميركية من أجل مواجهة تلك الميليشيات قد دفعت بالخارجية الإيرانية إلى إصدار بيان ذكرت فيه أن تلك التحركات يتؤدي إلى "عدم استقرار كارثي" في المنطقة.

ونقلت الولايات المتحدة مؤخرا جزءاً من قواتها من بعض القواعد العسكرية العراقية وزادت عدد أنظمة باتريوت المضادة للدفاع الجوي.

وأكدت مصادر أميركية خلال الأيام الأخيرة أن البنتاغون يخطط للانتقام المحتمل من الميليشيات العراقية المتحالفة مع النظام الإيراني، وخاصة ميليشيات "كتائب حزب الله العراقي"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".