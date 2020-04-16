إيران.. 92 وفاة بيوم واحد والإصابات تلامس 78 ألفاً

سجلت إيران، اليوم الخميس، 1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد المصابين لنحو 78 ألف حالة، وفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة.

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهان بور أنه توفي 92 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات بكورونا إلى 4869 شخصاً.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة أن مستشفيات إيران بها نحو 4000 حالة حرجة، جراء الإصابة بفيروس كورونا.

كانت إحدى أعضاء مجلس بلدية طهران قال إن 100 مريض بكورونا يموتون يومياً ويتم دفنهم في العاصمة.

وكشفت ناهيد خداكرمي، عضوة مجلس بلدية طهران، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية أن "العاصمة طهران فقط تشهد يومياً في أفضل الحالات وفاة 70 شخصاً، وفي أسوئها أكثر من 100 شخص جراء كورونا".

أما عن الاختلاف بين إحصاءات وزارة الصحة وإحصاءات مجلس مدينة طهران، فأوضحت خداكرمي أن "هناك من يموت جراء إصابته بالفيروس، لكن يتم تسجيل سبب وفاته في الأوراق الرسمية بأنه ضيق في التنفس".

ووفقًا للتقديرات التي أعلنتها عضوة مجلس المدينة، فقد مات ما بين 4000 و5600 مريض بكورونا في طهران وحدها منذ شهر مارس الماضي.

في حين أظهرت آخر الإحصائيات الرسمية، التي أعلنها كيانوش جهان بور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، أمس الأربعاء تسجيل 1512 إصابة جديدة ووفاة 94 شخصًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.