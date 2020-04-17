وفيات كورونا بإيران 4958 والإصابات تلامس 80 ألفا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور على التلفزيون الرسمي إن عدد وفيات فيروس كورونا بالبلاد ارتفع بواقع 89 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 4958 شخصا.

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وذكر المتحدث أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 79494 شخصا منهم 3563 في حالة حرجة.

وأشار تقرير برلماني نشر هذا الأسبوع إلى أن عدد وفيات الفيروس ربما يكون ضعف العدد الذي أعلنته الوزارة وأن عدد الإصابات يزيد ثمانية إلى عشرة أضعاف.

كانت إحدى أعضاء مجلس بلدية طهران، أكدت أن 100 مريض بكورونا يموتون يومياً ويتم دفنهم في العاصمة.

وكشفت ناهيد خداكرمي، عضوة مجلس بلدية طهران، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية أن "العاصمة طهران فقط تشهد يومياً في أفضل الحالات وفاة 70 شخصاً، وفي أسوئها أكثر من 100 شخص، جراء كورونا".

أما عن الاختلاف بين إحصاءات وزارة الصحة وإحصاءات مجلس مدينة طهران، فأوضحت خداكرمي أن "هناك من يموت جراء إصابته بالفيروس، لكن يتم تسجيل سبب وفاته في الأوراق الرسمية بأنه ضيق في التنفس".

وإيران أشد بلدان الشرق الأوسط تضررا بالفيروس وتسجل واحدة من أعلى الوفيات به في العالم.