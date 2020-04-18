بالفيديو.. إيران تحفر القبور لدفن ضحايا كورونا

أظهر فيديو تداوله ناشطون إيرانيون عبر مواقع التواصل، السبت، عملية دفن ضحایا کورونا في مدینة آراك مرکز إیران.

وأوضح الفيديو مجموعة من العمال يقومون بأعمال حفر، وتظهر أيضا سيارة حفر كبيرة تساعدهم.

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وتعد أراك الواقعة غرب وسط البلاد المحافظة المركزية في إيران، التي تعرف أيضاً باسم محافظة أراك.

يأتي ذلك في وقت سجلت فيه إيران 73 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، وسط ارتفاع عدد الإصابات في إيران ليصل الإجمالي إلى 80,868 حالة.

بدوره، أعلن مسؤول في قطاع الصحة الإيرانية، الجمعة، ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيران إلى 5031.

خامنئي "يساعد الضحايا"

ومع ارتفاع عدد الضحايا في إيران بفعل الوباء، تتسع معها رقعة الانتقادات للمؤسسات الثرية التابعة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، ودورها في مكافحة فيروس كورونا، وعليه فقد أضاف موقع خامنئي الإلكتروني قسمًا جديدًا على صفحة "الأموال الشرعية" تحت عنوان "مساعدة ضحايا كورونا".

وأنشأ المكتب القسم، أمس الجمعة، من أجل مساعدة مصابي كورونا في بلد يشكل أكبر بؤرة للجائحة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك مع تزايد الانتقادات لعدم مشاركة المؤسسات الثرية التي تقبع تحت قيادة المرشد في مساعدة المتضررين من الوباء.

لكن القسم الجديد أطلق بدلاً من أخذ المساعدات من المؤسسات العملاقة الثرية الخاضعة لخامنئي وتوزيعها على المتضررين "حملة تبرعات" لجمع الأموال الشرعية من الميسورين، مثل "الزكاة والخمس والصدقات"، والتي يطلق عليها في المذهب الشيعي بـ"الوجوهات الشرعية"، عبر "صناديق الأموال الشرعية" وإنفاقها على المصابين.

ويأتي هذا القرار بعد ازدياد الانتقادات لمؤسسات المرشد لعدم مشاركتها الفعالة في تمويل مشاريع مكافحة الفيروس المستجد في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد البلاد من العقوبات الأميركية المشددة.

يذكر أن السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد، كشفت في 25 أبريل/نيسان أن حجم ثروة مرشد إيران علي خامنئي تقدر بمئتي مليار دولار أميركي.