بسبب كورونا.. مطالبة أممية لإيران بالإفراج عن المعتقلين

دعا خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى الإفراج الفوري عن آلاف الناشطين السياسيين ومزدوجي الجنسية والأجانب المسجونين في البلاد، وسط انتشار وباء كورونا.

موضوع يهمك قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي إن حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران زادت 73 وفاة في الأربع... إيران.. أكثر من 5 آلاف متوفًى بكورونا والإصابات 80868 إيران

وقال الخبراء بمن فيهم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمن، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدام التعسفي وغير العادل، أغنيس كالامارد، إن على السلطات الإيرانية توسيع نطاق الإفراج المؤقت عن آلاف المعتقلين ليشمل سجناء الرأي ومزدوجي الجنسية والأجانب الذين لا يزالون خلف القضبان على الرغم من الخطر الشديد للإصابة بـ " كوفيد 19".

وجاء في البيان المشترك الذي صدر، مساء الجمعة، أنه "في حين أعلنت وزارة الصحة الإيرانية رسمياً أن شخصا واحدا يقع ضحية لـ"كوفيد 19" كل 10 دقائق في إيران، فإن السلطات لا تزال تحتجز العديد من الأشخاص في السجون"، مؤكدين أنه رغم إفراج السلطات المؤقت عن 100 ألف سجين منذ صدور أمر من رئيس السلطة القضائية في 26 فبراير / شباط الماضي، لا يزال معظم سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء البيئيين ومزدوجي الجنسية والأجانب رهن الاحتجاز.

خطر كبير

كما أضاف البيان: "يتعرض بعض السجناء لخطر كبير من كوفيد 19 بسبب أعمارهم أو الظروف الصحية الكامنة، لذا فإننا نطالب السلطات بالإفراج الفوري عنهم"، مؤكدين على قضايا المحامية نسرين سوتوده والمدافعين عن حقوق الإنسان نرجس محمدي، وآرش صادقي، بالإضافة إلى حاملي الجنسية المزدوجة مثل أحمد رضا جلالي (إيراني - سويدي)، ومراد طهباز (إيراني - بريطاني - أميركي)، وكامران قادري ومسعود مصعب (إيرانيين - نمساويين).

ووفقا لمركز حقوق الإنسان في إيران (CHRI) ومقره نيويورك، فقد طالب هؤلاء السبعة بالإفراج المؤقت ورفض طلبهم أو لم يتلقوا ردا.

يشار إلى أن البيان لفت إلى أن السجون الإيرانية تعاني من مشاكل النظافة والاكتظاظ والرعاية الصحية، كما حث الخبراء السلطات الإيرانية على تنفيذ تدابير تتماشى مع التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حق الأشخاص المحرومين من حريتهم في المعاملة الإنسانية واحترام كرامتهم المتأصلة والحق في الحياة".

كما طالبوا إيران بالإسراع في المراجعة المستقلة والنزيهة لجميع حالات الاعتقال التعسفي المشتبه فيه والإفراج الفوري والدائم عن جميع الأفراد الذين يتبين أنهم حرموا تعسفاً من حريتهم.