إيران.. أكثر من 5 آلاف متوفًى بكورونا والإصابات 80868

قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي إن حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران زادت 73 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتصل إلى 5031 شخصاً، اليوم السبت.

وأضاف المتحدث أن هذه الزيادة اليومية هي أحد أقل المعدلات في الأيام القليلة الماضية.

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وصرح بأن العدد الإجمالي للمصابين بمرض كوفيد-19 الناتج عن كورونا ارتفع إلى 80868 حالة.

إلى ذلك، أعلن المساعد التنسيقي للجيش الإيراني، حبيب الله سياري، إصابة 160 شخصًا من بين كوادره بالفيروس المستجد ووفاة واحد.

كما لفت خلال حديث تلفزيوني قبل يومين عن وفاة شخصين آخرين لم يتضح ما إذا كانت الوفاة ناجمة أيضا عن الفيروس أم لا.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، السبت، عن يساري تأكيده عدم وجود وفيات بسبب كورونا بين جنود "الخدمة الإجبارية في الجيش"، لافتًا إلى أن هؤلاء المتوفين الثلاثة من الكادر الإداري.

يأتي هذا على الرغم من إعلان الحرس الثوري قبل أيام، وقائد القوات البرية للجيش الإيراني، كيومرث حيدري، التوصل لأجهزة تشخص وتقتل الفيروس.

كان تقرير برلماني قد أفاد الأسبوع الماضي بأن وفيات كورونا في إيران قد تكون أكثر بقرابة الضعف من العدد الذي أعلنته وزارة الصحة.

فيما قد يكون عدد الإصابات ما بين ثمانية وعشرة أمثال العدد الرسمي.

وإيران هي البلد الأكثر تضرراً من الفيروس في منطقة الشرق الأوسط.