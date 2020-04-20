إيران: رفعنا مدى صواريخنا البحرية إلى 700 كيلومتر

أعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، اليوم الاثنين أن طهران تمكّنت من رفع مدى صواريخها البحرية إلى 700 كيلومتر، في ظل تصاعد التوتر مع واشنطن على خلفية احتكاك وقع الأسبوع الماضي بين زوارق الحرس الثوري وسفن حربية أميركية في شمال الخليج العربي.

وأكد تنكسيري أن الحرس الثوري أنتج أيضاً حوامة بطول 55 متراً، بالإضافة إلى زوارق حربية وبوارج جديدة، بحسب ما نقلت وكالة "تسنيم" عن موقع "سباه نيوز" التابع للحرس الثوري.

كما اعتبر تنكسيري أن "وجود الأميركيين في المنطقة يزعزع الأمن"، مشيراً للاحتكاكات الأخيرة التي حدثت بين بارجة أميركية وزوارق من الحرس الثوري.

وزعم تنكسيري أن "الأميركيين هم من انتهكوا القوانين الدولية واعترضوا طريق زوارقنا ولم يردوا على نداءاتنا عبر الراديو ولذا واجهناهم بقوة".

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وكانت البحرية الأميركية قد ذكرت في بيان الأربعاء الماضي أن تصرفات الزوارق الإيرانية في المياه الدولية بشمال الخليج العربي "خطيرة واستفزازية".

وأكد البيان الصادر من الجيش الأميركي أن 11 زورقاً تابعاً للحرس الثوري الإيراني قامت بعمليات "اقتراب ومضايقة خطيرة" لسفن البحرية الأميركية في الخليج.

لكن الحرس الثوري الإيراني قال في بيان الأحد إن البحرية الأميركية قدمت رواية "هوليوودية" غير صحيحة حول "مواجهة" وقعت في 15 إبريل/نيسان بين سلاحي بحرية البلدين.

يذكر أن الاحتكاكات بين بحرية الحرس الثوري والسفن الأميركية في الخليج العربي وبحر عمان قد تقلصت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، بسبب الموقف الحازم لإدارة دونالد ترمب من طهران. لكن إيران لجأت بدلاً من ذلك إلى استهداف ناقلات النفط خلال عام 2019.