إيران تعدم سجيناً آخر هرب بسبب كورونا

نفذت السلطات الإيرانية حكم إعدام ثانٍ بحق سجين هارب من سجن سقّز بمحافظة كردستان غرب البلاد، وألقي القبض عليه بعد أيام.

في التفاصيل، أعدم شايان سعيد بور الذي كان قاصرا، تحت سن 18، عند ارتكابه جريمة قتل، في سجن سقز الاثنين، وفقاً لوكالة "هرانا" الناطقة باسم مجموعة ناشطي حقوق الإنسان الإيرانيين.

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حكم إعدام آخر

وكانت إيران قد نفذت الأسبوع الماضي، حكم الإعدام بحق مصطفى سليمي، السجين السياسي الكردي الذي هرب إلى كردستان العراق، لكن أمن الإقليم المسمى "آسايش" اعتقله وسلمه للسلطات الإيرانية.

عنف دموي

يذكر أن 8 سجون إيرانية كانت شهدت احتجاجات من قبل السجناء بسبب مخاوف من تفشي "كوفيد - 19" بعد وفاة وإصابة عدد منهم بالفيروس، وعدم منح السلطات إجازات أو عفو عام لسائر المسجونين، بل قمعتها بعنف دموي.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن نحو 36 سجيناً في إيران قتلوا على أيدي قوات الأمن والحرس الثوري بعد استخدام القوة المفرطة لقمع تلك الاحتجاجات، كان 35 منهم من سجن سبيدار وسجن شيبان في مدينة الأهواز في 30 و31 مارس/ آذار.

ويوم الاثنين، طالبت العفو الدولية مجددا السلطات الإيرانية بإطلاق سراح سجناء الرأي والحفاظ على سلامة كافة السجناء في إيران في ظل تردي الأوضاع في سجون إيران بسبب تفشي فيروس كورونا.