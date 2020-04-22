توقيف إيراني يعالج كورونا ببول البعير.. وفيديو الأزمة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بالقبض على شاب يدعى مهدي سبيلي ظهر في فيديو يروج لفوائد شرب بول الإبل كعلاج لمصابي فيروس كورونا.

موضوع يهمك بعد كشفه قبل أيام نيته تعليق الهجرة، نفذ بالفعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، ما أشار إليه سابقاً وأعلن أنه... ترمب يعلن تعليق الهجرة أميركا

إلى ذلك، أعلن قائد الأمن العام في طهران "اعتقال المعلن عن فوائد شرب بول الإبل من خلال نشر مقطع فيديو، وكان هذا الشخص قد شوش الرأي العام وضلل الجمهور".

وأضاف قائد الأمن العام أن الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو أسس مكتبا لما يسمى "الطب الإسلامي في ساحة فاطمي دون الحصول على أي شهادة متخصصة أو دبلوم".

وأحيل المتهم إلى مكتب المدعي العام بقرار مالي قدره 300 مليون تومان.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل فيديو لشخص إيراني ادعى أنه متخصص في الطب الإسلامي، قال ناشطون إيرانيون إنه مدير الجمعية العلمية لطب الإمام الصادق، مهدي سبيلي، وهو يروج لشرب "بول البعير" كدواء لصد الفيروس المستجد.

وظهر هذا الشخص واقفا أمام إبل، قائلاً: "هذا الجمل أفضل دواء لمشاكل الكلى والربو وأيضا فيروس كورونا".

وتنتشر في إيران بعض المعتقدات الغريبة التي يروج لها رجال دين في إيران، أو حتى منتحلو صفة مسؤولين، من أجل علاج مرضى مصابين بفيروس كورونا، وعادة ما تثير انتقادات واسعة على مواقع التواصل.

وكان رجل دين إيراني أثار أواخر الشهر الماضي بصبه "الزيت المعطر" في أنوف المرضى، مشجعاً إياهم على استنشاقه وزاعماً أنه "زيت من النبي" يشفي المصابين.

يأتي هذا في الوقت الذي تسجل فيه إيران أرقاما قياسية في الوفيات والإصابات بالفيروس المستجد.