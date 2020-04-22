صراع في إيران حول أجهزة كورونا.. واتهامات للحرس والصحة

مع استمرار توسع الوباء في إيران، وارتفاع أعداد المصابين والمتوفين جراء الفيروس المستجد بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

فجرت شركة إيرانية قبل أيام فضيحة باتهامها مسؤولين في وزارة الصحة بعمليات فساد خلال إبرام صفقات من أجل استيراد أجهزة للكشف عن فيروس كورونا.

فقد أصدرت شركة "إيركان مهر" الإيرانية، بياناً على موقعها الرسمي، أكدت خلاله وجود رائحة فساد في وزارة الصحة الإيرانية، والحرس الثوري، ومؤسستين أخريين تحت إشراف المرشد الإيراني، بخصوص استيراد "أجهزة الكشف عن كورونا" من كوريا الجنوبية، بحسب ما أفادت قناة إيران إنترناشيونال، الأربعاء

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صراع بين الحرس الثوري ومؤسسة "بركة"

في التفاصيل، بعثت شركة "إيركان مهر" الإيرانية الخاصة، رسالة إلى سكرتير اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة، حميد رضا جمشيدي، كاشفة فيها عن عملية صراع بين الحرس الثوري، ومؤسسة "بركة" التابعة للجنة تنفيذ أمر الإمام.

أما جوهر الصراع فحول إبرام صفقة مع شركة "ميكو بايومد" الكورية الجنوبية، لاستيراد أجهزة الكشف عن كورونا.

إلى ذلك، أوضحت الشبكة الإيرانية أنه بينما كانت شركة "إيركان مهر" منشغلة بإجراء مفاوضات مع شركة "أوجي وورلد" باعتبارها شركة وسيطة لعمليات الاستيراد، وقعت شركة "كي بي سي" (اسمها السابق: شركة منشور للمساهمات التجارية، وهي تابعة لمؤسسة "بركة" وإحدى الشركات التي تشرف عليها لجنة تنفيذ أمر الإمام)، عقداً مع شركة "أوجي وورلد"، مستغلة نفوذها في النظام الإيراني، وذلك دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة.

ووصفت "إيركان مهر" في رسالتها هذه، الإجراء الذي اتخذته "كي بي سي" بأنه "غير أخلاقي وغير مهني".

كما اعتبرت في رسالتها أن العديد من شركات النظام والحكومة سعت إلى الاستحواذ على هذه الصفقة"

فساد وتعارض مصالح

وكانت شبكة "إيران إنترناشيونال" كشفت سابقا أن ثلاثة من كبار المسؤولين في وزارة الصحة - كانت تجمعهم مصالح مشتركة في نشاطات اقتصادية تقوم بها شركة "كي بي سي"- أبرموا عقداً مع الشركة الكورية لتحقيق مكاسب اقتصادية في خطوة تعكس تمامًا "تعارض المصالح".

كما ذكرت أن المسؤولين الثلاثة هم: نصر الله فتحيان، مستشار وزير الصحة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "كي بي سي"، وأكبر برندكي، الرئيس التنفيذي لـ "كي بي سي" الذي يشغل في نفس الوقت منصب مساعد رئيس منظمة الغذاء والدواء لشؤون توسيع الإدارة والموارد التابعة لوزارة الصحة الإيرانية، بالإضافة إلى الثالث وهو حميد رضا جمشيدي، رئيس مجلس إدارة "كي بي سي" ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "بركة".