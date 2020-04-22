فيديو صادم من إيران.. طابور للتسوق في زمن كورونا

في وقت سمحت فيه إيران للعديد من الأنشطة التجارية باستئناف أعمالها منذ 11 أبريل بعد إغلاق معظمها منتصف مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، تهافت الإيرانيون لشراء الأرز في إحدى المدن غرب البلاد.

وانتشر فيديو، الأربعاء، يظهر عدداً من المواطنين في مدينة نور آباد التابعة لمحافظة لرستان غرب إيران، يقفون في طابور طويل لشراء الأرز، متجاهلين "التباعد الاجتماعي"، وفق موقع "إيران إنترناشيونال".

أرسل أحد متابعي قناة "#إيران_إنترناشيونال" مقطع فيديو لعدد كبير من المواطنين في مدينة نور آباد التابعة لمحافظة لرستان، غربي #إيران، يقفون في طابور طويل لشراء الأرز، متجاهلين خطة "التباعد الاجتماعي" التي أكدت الحكومة الإيرانية عليها كشرط لفتح المحلات التجارية pic.twitter.com/6FDGcrFprQ — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) April 22, 2020

يذكر أن إيران أعلنت، الأربعاء، 94 وفاة إضافية بالوباء. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، إن الوفيات المسجلة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ترفع الحصيلة إلى 5391 وفاة.

كما ارتفع عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 بواقع 1194، ليصل عدد المصابين إلى 85 ألفاً و996 شخصاً.

وأضاف جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز، أن "منحى التراجع التدريجي لحالات العدوى يتواصل".

غير أن الرئيس حسن روحاني حض المواطنين على البقاء يقظين. وقال خلال اجتماع أسبوعي لحكومته: "إذا ظننا بغرور أن المهمة انتهت وأننا ربحنا، ستكون تلك أكبر مشكلة يمكن أن تطاولنا".

يشار إلى أنه يُعتقد أن أعداد الإيرانيين الذين قضوا أو أصيبوا بالفيروس أعلى بكثير.