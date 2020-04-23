فرنسا: ندين بحزم إطلاق إيران قمراً صناعياً عسكرياً

أدانت الخارجية الفرنسية، الخميس، بحزم "إطلاق إيران قمراً صناعياً عسكرياً".

وأشارت إلى أن "إطلاق إيران القمر الصناعي العسكري مؤشر على مواصلة التقدم المقلق لبرنامجها الصاروخي".

وقالت باريس إن "برنامج إيران الصاروخي مصدر قلق على الأمن الإقليمي".

والأربعاء، أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن إيران انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي عبر إطلاق قمر صناعي عسكري، واعداً بأن هذه الخطوة ستكون لها تداعيات.

وصرح بومبيو خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، الأربعاء: "أعتقد أنه يجب محاسبة إيران على ما قامت به"، مضيفاً: "لقد أكد الإيرانيون على الدوام أن هذه البرامج" للأقمار الصناعية"منفصلة بالكامل عن أي جانب عسكري وأنها محض برامج تجارية".

يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني، كان أعلن في وقت سابق الأربعاء، أنه أطلق "أول قمر صناعي عسكري للبلاد بنجاح إلى مداره"، وذلك في وقت يشهد توتراً بين طهران والولايات المتحدة إزاء برنامجي إيران النووي والصاروخي.

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وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني: "انطلق أول قمر صناعي عسكري إيراني "نور" هذا الصباح من صحراء وسط إيران. كان الإطلاق ناجحاً ووصل القمر الصناعي إلى مداره".

كما أفاد الحرس الثوري في بيان على موقعه الإلكتروني، بأن القمر الصناعي "نور" يدور في مدار يبعد 425 كيلومتراً عن سطح الأرض، لافتاً إلى أنه استخدم الصاروخ "قاصد" في إطلاق القمر الصناعي، لكنه لم يخض في تفاصيل أخرى عن التكنولوجيا المُستخدمة. وأوضح أن الصاروخ يَستخدم مزيجاً من الوقود الصلب والسائل.

وتنفي طهران تأكيدات الولايات المتحدة بأن هذا النشاط يمثل غطاء لتطوير صواريخ باليستية، وتقول إنها لم تحاول قط تطوير أسلحة نووية.