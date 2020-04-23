إيران.. 90 وفاة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 5481

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، اليوم الخميس، إن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 5481، بعد وفاة 90 مريضاً في الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف أن إجمالي الإصابات في إيران بلغ 87026 حالة، بعد تسجيل 1030 إصابة في الـ24 ساعة الماضية.

ونقل التلفزيون الرسمي دعوة جهانبور إلى الحذر رغم "الاستقرار النسبي.. والتراجع التدريجي لعدد الإصابات الجديدة".

وسمحت إيران مؤخراً للعديد من الأنشطة التجارية باستئناف أعمالها منذ 11 أبريل/نيسان بعد إغلاق معظمها منتصف مارس/آذار بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا في طهران، علي رضا زالي، اليوم الخميس، من أن اعتماد نهج رفع القيود قد أدى إلى تفشي الوباء في العاصمة مجدداً.

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وأكد زالي، في تصريحات للصحافيين، أن عدم مراعاة التباعد الاجتماعي وتخفيف الكثير من القيود التي كانت المفروضة على حركة المرور ستبعث برسالة خاطئة إلى الناس، مما يجعلهم يعتقدون أن كوفيد-19 قد تمت السيطرة عليه، بينما أعداد الوفيات عادت لارتفاع مرة أخرى.

وقال زالي إن أكثر من 6300 شخص راجعوا الأطباء في طهران، وتم نقل حوالي 400 منهم إلى المستشفيات يوم الأربعاء، مشدداً على أن عدد الإصابات الجديدة بكورونا في تزايد مرة أخرى.

بدورهم، أعرب مسؤولو الصحة في بعض المحافظات الإيرانية الأخرى، بما في ذلك أذربيجان ومازندران والأهواز، عن قلقهم بشأن موجة ثانية من كوفيد-19 في الأيام القادمة بسبب إلغاء قيود الحركة بين المحافظات والمدن.

من جهته، قال نائب وزير الصحة إيراج حريرجي إن عدد الحالات الجديدة تنخفض في معظم المحافظات وفي إيران ككل، لكنه حذر أيضاً من أنه حتى في البلدان التي لا تسجل إصابات جديدة بكورونا الآن، ستكون هناك موجات ثانية وثالثة للعدوى.